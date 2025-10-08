Kako Hrvatska može na SP, što donosi pobjeda, remi i poraz? Ovo su svi scenariji kvalifikacija

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije možda je i ključna utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Pobjedom u četvrtak u Pragu protiv Češke "vatreni" bi praktički osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo.

- Bilo bi dobro jednom završiti kvalifikacije prije samog kraja, da ne bude zadnja utakmica odlučujuća - kazao je izbornik Zlatko Dalić na početku priprema.

"Vatreni" stižu u češku metropolu kao vodeći sastav skupine L sa 12 bodova. U četiri nastupa ostvarili su četiri pobjede uz 17-1 razliku pogodaka. Identičan broj bodova, ali uz utakmicu više i daleko lošiju razliku pogodaka (11-6) ima Češka. Za domaćine će ogled na Fortuna Areni biti "utakmica istine" jer samo ih pobjeda ostavlja u igri za prvo mjesto koje vodi direktno na Mundijal. Hrvatska bi pobjedom u Pragu pobjegla Česima na tri boda prednosti, a do kraja kvalifikacija imala bi još tri utakmice, dok bi Česima ostala još dva ogleda.

Srebrne i brončane s posljednja dva SP-a još očekuju domaći ogledi protiv autsajdera Gibraltara i Farskih Otoka, te gostovanje u Crnoj Gori, dok Česi imaju vani Farske Otoke, a kod kuće Gibraltar. Za očekivati je da Česi dobiju obje utakmice, što bi značilo da "Vatreni" u slučaju praškog slavlja, u zadnja tri kola moraju dohvatiti četiri boda kako bi i matematički bili sigurni. No, u praksi bi u slučaju sutrašnje pobjede, Dalićevim odabranicima trebala još jedna pobjeda u zadnja tri kola za potvrdu prvog mjesta. Naime, Hrvatska je na +16, a Češka +5 gol razlici i teško je vjerovati kako bi Česi to mogli okrenuti na svoju stranu. Naime, u kvalifikacijama za SP prvo se gleda ukupna gol-razlika u slučaju bodovne izjednačenosti.

Osijek: Ante Budimir u utakmici protiv Češke podigao rezultat na 4:1 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Hrvatskoj mnogo donosi i bod u Pragu, tada bi nam domaće pobjede protiv Gibraltara i Farskih Otoka trebale biti dovoljne za put "preko bare". Poraz u Pragu sve bi zakomplicirao. Česi bi tada pobjegli na +3, a s pobjedama protiv Farskih Otoka i Gibraltara došli bi do 21 boda. Hrvatska je sada na 12 i morala bi do kraja dobiti sve tri utakmice, a ključna bi bila ona u zadnjem kolu u Podgorici protiv Crne Gore. U tom slučaju Češka i Hrvatska bi zaključile kvalifikacije sa po 21 bodom i odlučivala bi razlika pogodaka.

Hrvatska nogometna reprezentacija do sada je sudjelovala na šest svjetskih prvenstava osvojivši čak tri medalje - srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru. Jedino SP na kojem Hrvatska nije nastupila bilo je ono 2010. u Južnoj Africi.

