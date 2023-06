Kako je Dalić vjerovao u Petka i zauzvrat dobio finale Lige nacija

Bruno Petković je igrač koji je nakon svake svoje loše predstave, odnosno niza loših igara bio svjestan svojih grešaka i svoje loše forme. Na konferencijama mu se u glasu mogao čuti žal što nije na terenu pokazao da je ponajbolji igrač HNL-a, odnosno čovjek koji zaslužuje mjesto u reprezentaciji. U sezoni kada je Dinamo do kraja strepio hoće li osvojiti naslov, Bruno je igrao loš nogomet. Nije bio najbolji i to ga je očigledno mučilo. Igrač je to koji je svjestan svojih kvaliteta i zna koliko je dobar nogometaš.