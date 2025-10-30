Nikome i dalje nije jasno što se događa s Pierre-Gabrielom, zbog čega se Francuz nije našao na popisu igrača za Europsku ligu, ali Kovačević pod hitno mora pronaći rješenje za važnu poziciju u momčadi...
Kako je desni bok u samo četiri mjeseca postao velik problem? Dinamo mora stati iza klinca!
Tko će nam protiv Rijeke i Celte igrati desnog beka? S tim smo se pitanjem Dinamovih navijača u zadnja 24 sata susreli bar desetak puta. Mario Kovačević neočekivano je upao u nove probleme, u Vinkovcima se ozlijedio Moris Valinčić. Jednom od najboljih igrača "modrih" u dosadašnjem dijelu sezone stradao je gležanj, pa će se Zagrepčani na desnom boku do zimske stanke čupati kako god znaju. A do tada ih čeka još 11 utakmica.
