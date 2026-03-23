Kako je HNS Australcima uzeo dragulja? Olić za 24sata: 'Kad sam vidio tu profilnu fotku...'

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Adrian Segečić (21) novo je lice, momak koji je australsku reprezentaciju zamijenio hrvatskom. Segečić je veznjak engleskog drugoligaša Portsmoutha. Olić je na naš upit ispričao kako je došlo do odabira hrvatskog državljanstva.

- Tu ima dosta i slučajnosti u svemu tome. Dosta smo pričali i razgovarali o problemima u reprezentaciji što se tiče ozljeda, neigranja naših igrača koji su otišli van, pratili smo i gledali listu, sve moguće u Europi. Dođemo do Segečića koji je tad imao australsku i hrvatsku zastavu. Pitao me pomoćni trener Krnja kakva je situacija s njime, rekoh "ne znam, provjerit ćemo". Tako sam stupio s direktorom Pletikosom u kontakt, rekao mi je da su ga zvali, ali da nije igrao za A reprezentaciji, da postoji šansi - govorio je Olić u dahu pa nastavio:

- Onda smo preko Joea Šimunića došli do do oca. Nazvao sam ga i pitao postoji li šansa. Zapravo, nadu mi je dalo kad sam vidio da tata na WhatsAppu ima hrvatsku zastavu za profilnu. Već sam pomislio da bi to mogla biti dobra priča, haha, da budem iskren. U razgovoru s tatom sam shvatio da je on 15 kilometara od mene (od Davora u Slavoniji, op.a.), da je davno otišao u Australiju, da čovjek i dalje prati i svake godine dolazi u njegovo selo nekoliko puta. Tata je htio da sin igra za Hrvatsku, na kraju smo zaključili da će Adrian to odlučiti.

Dobio je broj nogometaša, čuli su se, ali još to nije bilo gotovo.

- Adrian je bio naravno jako sretan. Rekao je da mu treba par dana pauze jer je bio vjerojatni putnik na Svjetsko prvenstvo s Australijom. To je bio jedan od razloga koji je spustio moju emociju nakon razgovora s tatom. Ali nakon tri, četiri dana, kad smo bili u Münchenu, dobili smo tu vijest. Rekao je da je sretan odabirom, da se jedva čeka priključiti reprezentaciji, što je bila sjajna vijest. Adrian igra ozbiljnu ligu, šestu ligu u Europi. Ima tamo jako lijepu statistiku, par godina seniorskog nogometa. Drago mi je što je on odabrao Hrvatsku, govori jako dobro hrvatski. Mi smo jako mala zemlja, ali nogometno velika. Trebamo se boriti i radovati svakom igraču kojeg dobijemo, a netko drugi ga praktički stvori.

Trenutačno je Hrvatska neporažena na drugom mjestu skupine H, jedan bod iza vodeće Turske koja ima utakmicu više i koja 31. ožujka (17.30) dolazi na Opus Arenu, jedini je to dvoboj u ovom okupljanju.

- Na početku smo rekli da je to maraton od osam utakmica, sad smo na pola puta i svaki bod, svaka utakmica je itekako važna. S pravom mogu reći, nakon ove četiri utakmice, da nam je Turska glavni konkurent za prvo mjesto. Nisu tu jer su imali više sreće, nego imaju dobar kadar. Vjerujem da se i oni s pravom nadaju odlasku na Europsko prvenstvo. Raduje me da ćemo igrati na Opus Areni, u Osijeku. Od početka mi je to bila ideja, očekujem i veliku podršku navijača. Dečkima će to biti veliki poticaj - kazao je izbornik mlade selekcije Ivica Olić.

U odnosu na prvotni popis Olić je pozvao Svena Lesjaka iz Varaždina, Filipa Mažara iz Slaven Belupa i Noela Bodetića iz Rijeke.

- Imali smo određenih problema od prvog popisa. Odmah je u startu došla obavijest i zamolba kluba Matije Barzića jer nemaju reprezentativnu stanku, imaju tri utakmice u ovom terminu, a u velikoj su i grčevitoj borbi za ostanak. U dogovoru s klubom i sa mnom oslobodili smo ga obveza u ovom ciklusu, Matia ovdje nije bio u prvom planu, a tamo je itekako bitan i važan igrač. Barišić je u četvrtom tjednu nakon ozljede lože, vraća se i čekat ćemo ga do zadnjeg dana. On bi se u petak trebao priključiti i nastaviti raditi po programu s našim trenerima. Nadamo se da će biti spreman za utakmicu. Fran Topić je prije dva, tri dana na treningu imao nezgodu. Dobit ćemo medicinsko izvješće i odlučiti. On se dobro osjeća i vjeruje da će biti spreman, nadamo se da će nam se priključiti.