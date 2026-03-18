Hrvatska 'otela' velikog talenta Australiji: Ako si dobar, Modrić nazove Real i - bum, već si tamo

Adrian Segečić (21), ofenzivni veznjak rođen u Sydneyju, ove sezone briljira u dresu engleskog Portsmoutha, a prošle je bio najbolji strijelac australske A-League. Prošao je sve mlađe uzraste australske reprezentacije i dobio poziv za seniore, no kako nije odigrao ni minute, vrata za promjenu državljanstva ostala su otvorena. Odluka je za australski savez bila "hladan tuš", a tamošnji mediji opisuju je kao veliki udarac uoči Svjetskog prvenstva.

Dok australski izbornik Tony Popovic poručuje kako neće "prodavati dres", Segečić je u priopćenju za stranice HNS-a objasnio svoje motive. Istaknuo je zahvalnost Australiji, ali i duboku povezanost s korijenima. "Moja obitelj je iz Hrvatske i osjećam povezanost s hrvatskim narodom. Osjetio sam želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Jasno sam osjetio želju ljudi iz saveza da postanem dio hrvatske nogometne obitelji", poručio je.

The Guardian podsjeća da Segečić nije prvi takav slučaj, povlačeći paralelu s "velikim hrvatskim egzodusom" s početka milenija, kada su Australiju za Hrvatsku zamijenili Josip Šimunić, Anthony Šerić i golman Joey Didulica. Upravo je Didulica za britanski list objasnio kako se ne radi samo o emocijama, već i o pragmatičnim, poslovnim razlozima.

Zagreb: Trening nogometaša Ajaxa uo?i sutrašnje utakmice protiv Dinama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

​- Stvar je u tome što su hrvatski treneri povezani diljem Europe. Ako si dobar igrač, Modrić će nazvati Real Madrid i reći: 'Imam jednog dobrog za vas, zove se Segečić' i bum, smjeste te tamo - objasnio je.

Didulica procjenjuje da je tržišna vrijednost igrača koji zaigra za Hrvatsku, trenutno jedanaestu reprezentaciju svijeta, potencijalno deset puta veća. No, ključna je i duboka kulturna veza.

- Svi smo odrastali igrajući za hrvatske klubove, kod kuće smo govorili hrvatski. Naša kultura je bila hrvatska, iako smo živjeli u Australiji. Osjećao sam se kao Hrvat kad je nogomet u pitanju, ali kad sam bio tamo s reprezentacijom, osjetio sam da nisam baš kao oni. Shvatio sam da sam negdje u sredini. Ja sam australski Hrvat - zaključio je Didulica.