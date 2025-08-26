Kako je igrač Valencije završio u Hajduku? 'Imao je ponude iz La Lige, a onda je nazvao Rakitić'

Kada je otišao u igračku mirovinu i navukao odijelo i cipele, mnogi su znali da će Ivan Rakitić svojim utjecajem i kontaktima u nogometnom svijetu biti od velike koristi Hajduku kao tehnički direktor, a nakon dva mjeseca na novom poslu, rezultati su i više nego vidljivi.

Osobno je dogovorio dolazak Adriona Pajazitija i nagovorio Antu Rebića da odjene Hajdukov dres, a sada je klubu, zajedno sa sportskim direktorom Goranom Vučevićem, osigurao dva velika pojačanja s kojima će splitski klub biti još jači i konkurentniji u borbi za naslov prvaka.

O tome se šuškalo posljednjih nekoliko dana, a sada je postalo i službeno. Veznjak Valencije Hugo Guillamon (25) i stoper Almerije Edgar Gonzalez (25) novi su igrači Hajduka. Gonzalo Garcia vapio je za novim stoperom i zadnjim veznim, dirigentom koji će razigravati i povezivati obranu s napadom, a to je dobio u njima dvojici. Posebno je intrigantna priča Guillamona koji je prije samo tri godine vrijedio 25 milijuna eura na Transfermarktu.

Bio je i dio španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru. Za Valenciju je odigrao 146 utakmica, zabio pet golova i četiri puta asistirao. Iako mu je tek 25 godina, španjolski klub odlučio ga se riješiti jer u posljednje dvije godine doživio je veliki pad. Prošle sezone odigrao je tek 17 utakmica za Valenciju i na početku nove jasno su mu poručili da je u drugom planu i da pronađe novi klub. Navodno ga je htjelo nekoliko klubova iz La Lige, a onda je ključan potez napravio Ivan Rakitić koji ga poznaje još iz vremena kada je igrao za Sevillu. Nazvao ga je i osigurao Hajduku veliko pojačanje.

Kako piše Superdeporte, Raketa je nazvao Guillamona i priopćio mu kako će biti ključan kotačić u igri Hajduka. Objasnio mu je i da je cilj kluba osvojiti naslov prvaka, a to je očito privuklo Guillamona koji je nakon razgovora odbio ponude iz La Lige i odlučio doći u Hajduk.

Iako se prvotno spominjalo kako dolazi kao slobodan igrač, na kraju je ipak riječ o transferu, a Valenciji će pripasti određeni postotak od budućeg transfera. Naravno, trebat će mu neko vrijeme da stekne fizičku spremu i prilagodi se zahtjevima trenera Garcije, ali ako to uspije, obzirom na njegov talent i preko 120 nastupa koje je imao u La Ligi, kao i nekadašnji status španjolskog reprezentativca, može se zaključiti kako će Hajduk dobiti veliko pojačanje. Hoće li to pokazati na terenu, ovisi samo o njemu.