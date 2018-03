Kako je Karlo 'Mudri' igricama izludio lokose tijekom penala...

Uz ludo brzog Lirima Kastratija, klinca koji doslovno djeluje kao potencijalni izazivač Usaina Bolta, uz sjajnog Josipa Juranovića, junak večeri u kojoj je Hajduk izbacio Lokomotivu u polufinalu Kupa 5-3 (1-1 nakon 90 minuta) bio je Karlo Letica.

Nije golman Hajduka obranio niti jedan penal, ali dva su igrači Lokomotive promašili. Prvo Lovro Majer, zatim i Mario Musa. Svakom igraču Lokomotive mladi Letica je “ulazio u glavu”, prilazio do njih i nešto im govorio...

- Što sam govorio? Ha, neka to ostane moja tajna - kazao je Letica, ali Majer ga je “drukao”.

- Govorio nam je u koju stranu će se baciti, pokušao nas poremetiti... Mene nije poremetio, iako sam promašio. Unaprijed sam odlučio gdje ću pucati, ali otišlo je previsoko - kaže Majer.

Možda je on rekao da ga nije poremetilo, ali činjenica je da nije pogodio ni okvir gola, baš kao ni Musa. Nije Letica na kraju morao nijedan obraniti kako bi Hajduk prošao u finale.

U proteklih nekoliko tjedana stvorila se velika pompa oko golmana "bilih". Sjajna predstava protiv Dinama izazvala je interes velikog Real Madrida, potom je i zabio gol Istri, no ostao je Karlo čvrsto na zemlji.

- I dalje mi je gušt otići na obiteljski brod sa svojima malo odmoriti, to mi je uvijek zadovoljstvo. S obje noge sam na zemlji i to je najvažnije. Veliki cilj mi je osvojiti trofej s Hajdukom, bilo to Kup ili prvenstvo koje je još otvoreno. A od Reala što bude, bit će. Sad mislim samo na Hajduk - rekao je Letica.