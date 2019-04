Kako je "Luđak" iz Argentine doveo Leeds pred vrata raja...

Prva šetnja Marcela Alberta Bielse Caldere (64) Leedsovim kampom prošloga lipnja ujedno je i bila površna inspekcija kluba s njegove strane. El Loco je prolazio prstom po klupskim ormarićima i na vršku mu je ostajalo prašine. Šutio je jer engleski još ne govori tečno, no izrazi lica odavali su pomisao 'gdje sam ovo došao'.

Nekoliko koraka zatim zagledao se u prozor, a na njemu - otisci prstiju. Odlučio je to malo počistiti i skloniti tu prašinu koja se u svakom smislu navukla na klub. Čak i pedantni Englezi ostali su u čudu. Nije Argentinca zanimalo kakav sastav ima jer to je on već unaprijed imao u glavi. Smetala mu je ta prašina, ti otisci na prozorima!

- To pokazuje koliko je koji pojedinac koncentriran na svoj posao. Ma neprihvatljivo - mrmljao je nezadovoljno uz pokoju psovku.

Umalo se dogodilo isto što i u Laziju prije dvije godine kada je nakon dva dana otišao iz kluba jer se nije baš razumio s upravom.

Nakon početne inspekcije na Elland Roadu sve se okrenulo. Od 2004. slavni Leeds grca u prosječnosti Championshipa, a od 2007. do 2010. bili su i u trećoj ligi. Sedam zadnjih godina pokušavaju svim silama vratiti se u elitno društvo i čini se da bi ova konačno mogla biti 'ta godina'.

Ludilo play-offa za 200 milijuna funti

Kolo prije kraja Championshipa Leeds je na trećem mjestu s 83 boda i igrat će razigravanje za ulazak u Premiership, vrijedan gotovo 200 milijuna funti. U polufinalu će igrati protiv nekoga iz trolista Derby County, Middlesbrough ili Bristol City, a u eventualnom finalu protiv West Bromwicha ili Aston Ville.

Baš je nedjeljna utakmica protiv Aston Ville, u kojoj je Leeds remizirao s momčadi Lovre Kalinića 1-1, najbolje oslikala Bielsin temperament.

Naime, Leeds je poveo na Elland Roadu golom Mateusza Klicha u 72. minuti. nakon što je igrač gostiju Jonathan Kodjia ostao ležati na centru. Nisu domaćini izbacili loptu izvan terena da mu se pruži pomoć, nego su zabili gol i nastao je opći metež na terenu. Zbog udaranja suparnika isključen je Anwar El Ghazi iako je usporena snimka pokazala da ni do kakvog udarca nije došlo. Bielsa je bio bijesan.

Foto: Ed Sykes/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Pustite im gol, pustite im gol - vikao je na svoju momčad i ona ga je doista dopustila, Albert Adomah zabio je u praznu mrežu za konačnih 1-1 u 77. minuti.

- Nismo poklonili gol Aston Villi, samo smo im vratili onaj koji smo uzeli. Svi su vidjeli što se dogodilo. Mi smo samo svojim potezom iskazali ono što mislimo o tome. Engleski nogomet je poznat po tome da se uvijek igra fer i korektno i tko sam ja da u ovoj državi u pitanje dovodim ponašanje koje se smatra vrlinom - objasnio je "Luđak" nakon utakmice.

Enciklopedija

Taj tip nogometnu filozofiju ne mijenja baš nikad već tri desetljeća. I zato su mnogi bili skeptici kad je sletio na Otok, među njima i poznati irski menadžer Mick McCharty.

- Takav način nogometa ne prolazi u Engleskoj. Takve ekipe običnu budu samljevene - rekao je bivši irski izbornik.

Bielsa se nije u startu obazirao. Spremio se za novi posao kao osnovnoškolac za ispit iz matematike.

Njegov nogomet temelji se na uigranim kretnjama, rotaciji, koncentraciji i improvizaciji. To je od prve sekunde treninga počeo usađivati poljuljanoj i prosječnoj momčadi engleske druge lige.

Kad je došao na Elland Road razgovarati s gazdama, oni su ga pitali koliko dobro poznaje Championship. Marcelo je počeo pričati o tome kako se momčadi Burtona i Boltona transformiraju u razne formacije, a uz to je u svom notesu imao sav popis formacija svih momčadi iz lige.

Onda je izvalio informaciju da je pogledao svaku od 51 odigrane utakmice Leedsa prošle sezone. Za svaku je imao analizu u svojoj bilježnici, a o svakom igraču znao je sve do najsitnijih detalja. Začuđeni čelnici samo su se pogledali međusobno i kimnuli glavom.

Toliko ih je osvojio da su pristali na sve njegove uvjete. A oni nisu bili baš jeftini. Da biste čovjeka koji je vodio Argentinu, Čile, Athletic Bilbao, Marseille, Lazio (svega dva dana) i Lille doveli u drugoligaški klub morali ste iskeširati velik novac. Konkretno, sedam milijuna eura po sezoni! Više nego dvostruko izdašnije od njegovih kolega u Championshipu, ali više i od engleskog izbornika Garetha Southgatea, čiji je ugovor 600.000 eura tanji. A među Bielsinim uvjetima bio je i onaj da sa sobom povede osmoricu svojih suradnika, što je klub koštalo još pet milijuna eura. Zasukao je rukave i krenuo na posao. Foto: Simon Bellis/Press Association/PIXSELL

'Luđačke' metode

Do njegova dolaska bilo je normalno da seniorska i juniorska momčad treniraju zajedno na Thorp Archu. Danas to više nije tako - Bielsa je zatražio upravu da prva momčad trenira odvojeno na posebnom prostoru i pritom je klub morao napraviti posebne spavaonice i sobe za druženje.

Tako El Loco ima potpunu kontrolu nad igračima koji su s njim od 9 do 19 sati. Njegovi treninzi su itekako naporni psihički i fizički. Po dolasku u Leeds inzistira na posebnim treninzima 'jedan na jedan' gdje igrači moraju razvijati svoje driblerske vještine jer njegov napadački nogomet živi od toga.

Kako bi sebi olakšao, donio si je krevet u ured. Izvali se gospodin pa gleda videa na ogromnom videozidu, ali ne ona koja bi prosječan muškarac odmah testirao. Na Bielsinu repertoaru nalaze se analize protivničke i njegove momčadi.

U pripremama je Leeds odigrao šest utakmica i razne statistike otkrivaju kako su igrači trčali po nekoliko kilometara više u tim utakmicama u odnosu na neke ligaške prethodne sezone. Sve je Marcelo mjerio i uredno zapisao, a kolika je faca, svjedoči i to da ga je zvao i Pep Guardiola kako bi mu 'poslao' svog talenta Jacka Harrisona. U njegovim rukama je siguran.

Chelseajev mladić Lewis Baker imao je ponude i nekih prvoligaša, međutim čim je njegov broj okrenuo El Loco, ovaj se pojavio u Leedsu.

Leedsova njihova igra djeluje dominantno, nisu to neke jedvovite pobjede - Bielsin napadački nogomet provocira protivnika i baca ga u nemoć. Iznose loptu iz svoje polovice autoritetom najvećih.

Foto: Craig Brough/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nogomet na emociju

Kako je igračima pod njegovim vodstvom?

- Stalno viče. Da budem iskren, ne viče na nas igrače. Ako napravimo nešto krivo, onda viče na svoje pomoćnike i onda oni nama to kažu. Jako je emotivan i strašno motiviran. Ako nešto krivo napravite, on vam to dolazi objasniti sve dok ne ispravite grešku. Zna nas ponekad zastrašiti, ali i on je samo čovjek. Zna se šaliti i vrlo je strastven čega god se dotakne - ispričao je veznjak Kalvin Phillips.

- On vam kaže na treningu da dodate loptu i vi pomislite "OK, sjajno, dodat ću je", a onda vas opere s "Ali ne tako loše kao ovaj prije" - otkriva isti igrač.

Leeds je prošle sezone završio na 13. mjestu i njihov sastav za novu sezonu nije se drastično promijenio.

- Igrači moraju pokazati emociju i prema njima treba biti iskren. Moram to aktivirati kod svojih igrača - njegov je stav.

Leedsov nogomet danas je baš emocija. Uživaju u posjedu lopte, igraju 'jedan na jedan' hrabro i nude više od ostalih.

Rezultati to prate, a El Loco u 63. ljetu života, ma koliko god njegova momčad dobro igrala, čučat će nervozno kraj terena u trenirci i vikati na igrače. Jer ono tamo dodavanje u začetku gol-akcije nije bilo dovoljno brzo!

On je perfecionist.