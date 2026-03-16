Kako je Modrić odigrao derbi? Talijani: Borio se, ali je umoran

AC Milan je na rimskom Olimpicu propustio priliku da se posve uključi u borbu za naslov talijanskog prvaka. Nakon što je vodeći Inter kiksao odigravši 1-1 protiv Atalante, "rossoneri" su porazom 1-0 od Lazija ostali na velikih osam bodova zaostatka. Utakmicu je odlučio gol Gustava Isaksena iz 26. minute, a za hrvatske navijače u fokusu je bio nastup Luke Modrića, dok je Toma Bašić propustio dvoboj.

Modrićev trud nije bio dovoljan za blijedi Milan

Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta u veznom redu Milana, koji je trener Massimiliano Allegri postavio u formaciju 3-5-2. Hrvatski kapetan bio je jedan od rijetkih koji je, prema ocjenama talijanskih medija, pokazao želju i borbenost, no njegov trud nije bio dovoljan da pokrene blijedu momčad. Talijanski mediji uglavnom su mu dodijelili prolaznu ocjenu 6, iako su se mišljenja razlikovala u detaljima.

Portal SempreMilan čak ga je proglasio igračem utakmice za Milan, opisavši ga kao "ratnika od početka do kraja" koji se neumorno trudio pokrenuti momčad u drugom poluvremenu. Drugi, poput portala Football Italia, bili su suzdržaniji, navodeći da je pokušavao kreirati, ali se teško probijao kroz gustu obranu Lazija te da je imao previše netočnih dodavanja, što sugerira umor usred niza teških utakmica.

Modrić je bio u središtu nekoliko opasnih situacija pred golom domaćina. U 75. minuti izveo je korner nakon kojeg je Zachary Athekame zabio gol, ali je on poništen zbog igranja rukom. U završnici utakmice, dok je Milan svim silama tražio izjednačenje, uputio je opasan udarac s ruba kaznenog prostora koji je otišao malo iznad prečke. Ipak, generalni je dojam da je Lazijev vezni red, predvođen Patricom koji je odigrao sjajnu utakmicu na neuobičajenoj poziciji zadnjeg veznog, uspio neutralizirati Modrićev utjecaj na igru.

Talijani hvale Lazijev zid, Leão na meti kritika

Dok je Modrić dobio prolaznu ocjenu, ostatak Milanove momčadi, pogotovo napadački dio, bio je na meti žestokih kritika. Tragičar utakmice bio je Pervis Estupiñán, koji je pobjedu u gradskom derbiju proslavio kao junak, a protiv Lazija je katastrofalnom pogreškom poklonio gol Isaksenu.

Talijanski mediji slave taktičku pobjedu Maurizija Sarrija, čija je momčad odigrala "impresivnu hit-and-run utakmicu". Igračem utakmice gotovo je jednoglasno proglašen stoper Mario Gila, za kojeg se navodi da je "podigao zid" i potpuno zaustavio napadački dvojac Pulišić - Leão. Portugalac Rafaela Leãa posebno su kritizirali zbog nevidljive partije i nervozne reakcije prilikom izmjene u 67. minuti. Kamere su zabilježile kako ljutito izlazi s terena, a morao ga je smirivati i suigrač Mike Maignan. Trener Milana Massimiliano Allegri nakon utakmice je pokušao smiriti tenzije i spustiti loptu na zemlju.

​- Ljudi su pričali o Scudettu nakon pobjede protiv Intera, ali u životu moramo biti realni. Naš cilj je osigurati plasman u Ligu prvaka, inače riskiramo uništenje svega što smo gradili posljednjih šest mjeseci - izjavio je Allegri.

Zašto nije bilo Tome Bašića?

Hrvatski veznjak Toma Bašić, koji se našao na pretpozivu Zlatka Dalića za predstojeću reprezentativnu akciju, nije konkurirao za sastav Lazija u ovoj važnoj pobjedi. Razlog njegovog izostanka je ozljeda ključne kosti. U prosincu prošle godine, u utakmici Kupa Italije upravo protiv Milana, odigrao je svih 90 minuta i bio jedan od ključnih igrača u pobjedi svoje momčadi. Ovoga puta, pobjedu suigrača morao je pratiti s tribina.