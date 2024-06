Kako je Modrić šokirao zvijezdu Španjolske: 'Razmišljao sam i zapitao se što sam napravio'

Španjolska je uvijek imala fenomenalne tehničare koji su mogli sakriti loptu svakoj reprezentaciji na svijetu, ali falio im je brzanac koji će kapitalizirati taj njihov višak i nadmoć u posjedu. Ove godine pojavio se dvojac s kojim je mirna budućnost Španjolske sljedećih desetak godina.

Pokretanje videa... 01:40 Vatreni stigli na aerodrom | Video: 24sata Video

Čudesni Lamine Yamal (16) i Nico Williams (21) velika su snaga 'furije' na Europskom prvenstvu u Njemačkoj i jedno od najvećih osvježenja na cijelom turniru. Oduševili su sve nogometnom genijalnošću, brzinom i zrelošću za jedne mladiće. O Yamalu priča cijeli svijet, ali Nico Williams, nogometaš Athletic Bilbaa kojeg želi pola Europe, zadivio je hrvatskog kapetana Luku Modrića.

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I mi smo imali priliku uvjeriti se u njegove sposobnosti u prvom kolu Eura. Izgubili smo 3-0, Williams nam je radio velike probleme na svojoj lijevoj strani. Dok je s igračima slavio veliku pobjedu, dočekalo ga je veliko iznenađenje.

- Mijenjao sam dres s Modrićem. Bio sam iznenađen. Došao mi je jedan djelatnik iz Hrvatske i rekao mi da Modrić želi moj dres. Nisam to očekivao i ostao sam razmišljati i pitati se što sam napravio za ovo, da me igrači poput Modrića prepoznaju. Vrlo brzo sam otišao iz jedne krajnosti u drugu. Na kraju krajeva, to vas ispunjava ponosom i ono što ja moram učiniti je nastaviti ovako raditi - rekao je Nico za Marcu.

Euro 2024 - Spain v Italy | Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

Španjolska će u osmini finala igrati protiv Gruzije, a po onome što su pokazali na prvenstvu, možda su i najveći favoriti za osvajanje trofeja.

- Nisam vidio da netko igra bolje. Kao momčad nema boljeg od nas. Francuska ima veliki individualni potencijal, Engleska također. Ali kao tim, odricanje, rad, nitko nije kao mi.

Euro 2024 - Spain v Italy | Foto: LEON KUEGELER/REUTERS

On i Yamal velika su podrška jedan drugome. Guraju se svakodnevno, savjetuju se i uče. Oni su zaslužni zašto je Španjolska od dosadne reprezentacije s bezbroj dodavanja postala jedna od najubojitijih.

- Jako smo slični. Volimo gledati videe. Kad sam bio mali, gledao sam puno poteza Cristiana u Unitedu, Neymara u Santosu i Barçi, Robinha kojeg nisam vidio kako igra, ali sam tražio njegove videe... I talente na ulici. Bio sam 24 sata dnevno na trgu u svom susjedstvu i igrao nogomet, driblao. To se malo izgubilo. Lamine je sjajan igrač. Trudimo se učiti jedni od drugih.