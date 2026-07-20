Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI STRUČNJAK

Kako je Nenad Bjelica prorekao budućnost. Ovako je opisao SP

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Kako je Nenad Bjelica prorekao budućnost. Ovako je opisao SP
Šibenik i Dinamo sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nenad Bjelica je uoči Svjetskog prvenstzva u Novigradu dao svoje viđenje tko će biti prvak svijeta, najbolji igrač i strijelac te je većinu toga pogodio, slično kao i Kruno Jurčić

Admiral

Španjolska je prvak svijeta nakon velike borbe i muke u finalu. "Furija" je opsjedala gol Argentine, Emiliano Martinez "čupao" gdje god je stigao, ali raketu Ferrana Torresa u 106. minuti produžetka nije uspio obraniti. Tako su Španjolci potpuno zasluženo podigli trofej visoko u zrak (1-0), a zanimljivo je kako su dva hrvatska trenera na samom početku turnira rekli kako će momčad Luisa De La Fuentea doći na vrh svijeta.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
43
Foto: MARK J REBILAS

Nenad Bjelica je prije prve utakmice, na sportskom simpoziju u Novigradu, dao svoje viđenje turnira i - pogodio. Rekao je da će Španjolska biti prvak svijeta, a pogodio je i najboljeg strijelca. Kylian Mbappé s 10 golova ipak je prešao Lionela Messija koji u finalu nije imao zapaženiju ulogu jer su Španjolci Argentince nogometno pojeli. 

Rekao je i da će Dani Olmo biti igrač turnira te je bio blizu, ali nagradu je na kraju odnio Rodri. Kao najveće razočarenje prognozirao je Njemačku, a može se reći da je i to pogodio jer je "elf" izletio s prvenstva u šesnaestini finala od Paragvaja nakon jedanaesteraca.

Prognoza Krune Jurčića nakon remija Španjolske i Zelenortskih Otoka u grupnoj fazi sada je već legendarna, a opis cijele situacija zaista pokazuje kako je bivši trener Dinama točno znao kako se Španjolci pripremaju kroz turnir kako bi došli do vrha svijeta.

- Vi (voditelji emisije op. a.) ste rekli da imate odraditi još 35 dana emisije. Španjolci žele biti u top formi za 35 dana. Finale je tada. Španjolska planira onda biti u tom finalu tako da mi nije veliko razočaranje na koji način su oni danas igrali - rekao je pa kasnije dodao:

- Malo smo tad pričali o izborničkoj funkciji i o funkciji trenera. Jedna od glavnih rola izbornika, posebno kad se igra ovakav turnirski način natjecanja, je tempiranje forme. Rodri je možda najbolji pokazatelj svega toga. Dosta igrača je došlo na SP nakon povreda i zasićeno klupskim natjecanjima. Naravno, ako prvenstvo traje 40 dana, vrhunske ekipe ne mogu na početku biti u vrhunskoj formi. Onaj tko je uspio to tempirati da sad u završnici bude u top formi kao što je Španjolska, je na konju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka

Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali HNL je prvi put proslavio svoga bivšeg igrača kao osvajača
Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda
GOTOVO JE SP!

Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda

ŠPANJOLSKA - ARGENTINA 1-0 Drugi svjetski naslov za 'la furiju'. Gol odluke dao je Torres u 106. minuti susreta na asistenciju Williamsa. Apsolutno zaslužena pobjeda Španjolaca protiv nemoćne Argentine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026