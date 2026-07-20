Kako je Nenad Bjelica prorekao budućnost. Ovako je opisao SP

Španjolska je prvak svijeta nakon velike borbe i muke u finalu. "Furija" je opsjedala gol Argentine, Emiliano Martinez "čupao" gdje god je stigao, ali raketu Ferrana Torresa u 106. minuti produžetka nije uspio obraniti. Tako su Španjolci potpuno zasluženo podigli trofej visoko u zrak (1-0), a zanimljivo je kako su dva hrvatska trenera na samom početku turnira rekli kako će momčad Luisa De La Fuentea doći na vrh svijeta.

Nenad Bjelica je prije prve utakmice, na sportskom simpoziju u Novigradu, dao svoje viđenje turnira i - pogodio. Rekao je da će Španjolska biti prvak svijeta, a pogodio je i najboljeg strijelca. Kylian Mbappé s 10 golova ipak je prešao Lionela Messija koji u finalu nije imao zapaženiju ulogu jer su Španjolci Argentince nogometno pojeli.

Rekao je i da će Dani Olmo biti igrač turnira te je bio blizu, ali nagradu je na kraju odnio Rodri. Kao najveće razočarenje prognozirao je Njemačku, a može se reći da je i to pogodio jer je "elf" izletio s prvenstva u šesnaestini finala od Paragvaja nakon jedanaesteraca.

Prognoza Krune Jurčića nakon remija Španjolske i Zelenortskih Otoka u grupnoj fazi sada je već legendarna, a opis cijele situacija zaista pokazuje kako je bivši trener Dinama točno znao kako se Španjolci pripremaju kroz turnir kako bi došli do vrha svijeta.

- Vi (voditelji emisije op. a.) ste rekli da imate odraditi još 35 dana emisije. Španjolci žele biti u top formi za 35 dana. Finale je tada. Španjolska planira onda biti u tom finalu tako da mi nije veliko razočaranje na koji način su oni danas igrali - rekao je pa kasnije dodao:

- Malo smo tad pričali o izborničkoj funkciji i o funkciji trenera. Jedna od glavnih rola izbornika, posebno kad se igra ovakav turnirski način natjecanja, je tempiranje forme. Rodri je možda najbolji pokazatelj svega toga. Dosta igrača je došlo na SP nakon povreda i zasićeno klupskim natjecanjima. Naravno, ako prvenstvo traje 40 dana, vrhunske ekipe ne mogu na početku biti u vrhunskoj formi. Onaj tko je uspio to tempirati da sad u završnici bude u top formi kao što je Španjolska, je na konju.