Kako je Setien napao Messija: Što je, Leo? Ne sviđa ti se što govorim? Znaš gdje su vrata!

<p>Mnogi stručnjaci su se začudili kada je na <strong>Barcinu</strong> klupu sjeo <strong>Quique Setien </strong>koji je do tada vodio Betis i Las Palmas. Ni iskusniji ni kvalitetniji treneri od njega nisu se mogli nositi s pritiskom koji nosi Barcelona, a nije uspio ni on.</p><p>Otišao je na najsramotniji način koji može doživjeti neki trener, s porazom od 8-2 od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka. No njegova epizoda na Camp Nou je puno ranije završila. </p><p>Barca je Setiena smijenila u kolovozu nakon tog susreta, a španjolski trener je nakon tri mjeseca šutnje odlučio progovoriti za El Pais i otkrio je zbog čega nije uspio ostvariti bolje rezultate na klupi.</p><p>Jedan od razloga je, naravno, <strong>Leo Messi</strong>. On je apsolutni kralj u Barceloni. Odlučuje o onome što se događa na terenu, ali i o onome što se događa u klupskim prostorijama. Jedan je od ljudi kojeg se sve pita, od dovođenja novih igrača pa do angažiranja novih trenera. A kada Leo nije zadovoljan, e onda je Barcelona u problemu. S tim problemom nije se uspio nositi Setien.</p><p>- Ja mislim da je Messi najbolji nogometaš u povijesti. Bilo je i puno drugih velikih, veličanstvenih igrača, ali kontinuitet koji je taj dečko imao kroz sve ove godine nije imao nitko drugi. I tko sam onda ja da ga mijenjam? Ako ga svi oko njega prihvaćaju takvoga kakav je, i kako se ponaša godinama - rekao je Setien i objasnio:</p><p>- S njim nije lako. Postoji jedno njegovo drugo lice iza ovoga koje se vidi prema vani i teško je nositi se s njim. To je zapravo svojstveno svim velikim sportašima, a to ste dobro mogli vidjeti u dokumentarcu o Michaelu Jordanu (The Last Dance). Jednostavno, vidite stvari koje ne očekujete. On je jako rezerviran, povučen, ali vam na svoj način daje do znanja što želi i kakve stvari moraju biti. Messi ne priča puno.</p><p>Bio je to njegov prvi posao u jakom klubu i odmah je dobio najteži zadatak. Trenirati Messija. A s takvim testom su problema imali i puno veći i iskusniji treneri od njega. Argentinac je tip mirne osobe koja sve promatra sa strane, a kada eruptira... Svjestan je svoje veličine i važnosti za Barcelonu, a to je nekada i previše koristio pa bi treneri bili ti koji su izvukli deblji kraj. A Setien je jedan od rijetkih koji se odlučio sukobiti s njim.</p><p>Barcelona pod vodstvom Setiena nije osvojila nijedan trofej. U Kupu je ispala od Bilbaa, u Ligi prvaka od Bayerna, a u La Ligi je sama sebi uništila život. Već tada se znalo da je Setien bivši. Katalonci su remizirali sa Celtom Vigom 2-2 nekoliko kola prije kraja prvenstva, a taj remi je izbacio španjolskog trenera iz takta. Setien je urlao po svlačionici i napao pojedince, a to se nije svidjelo Messiju koji se osjetio uvrijeđeno. </p><p>Rekao je tadašnjem treneru da ubuduće bira riječi kada razgovara s momčadi koja je osvojila sve. To je iživciralo Setiena koji mu je uzvratio:</p><p>- Ako ti se ne sviđa ono što ja kažem, ovdje su ti vrata.</p><p>Argentinac ga je na trenutak zbunjeno gledao, a onda se nasmijao. Znao je da će Setien dobiti otkaz na kraju sezone jer je u klubu vladao kaos. Messi je bio u svađi s Bartomeuom i već je razmišljao o odlasku iz Barce, a prijetio im je i financijski kolaps zbog basnoslovnih plaća koje je predsjednik kluba dijelio igračima kada su klubom tekli med i mlijeko.</p><p>Setien je i dobio otkaz nakon blamaže od Bayerna u Ligi prvaka i riješio se ogromnog pritiska. A danas sa strane promatra stanje u klubu koje je još gore. Blaugrana nije dovela nijedno zvučno pojačanje jer novca u blagajni skoro da nema, a ni španjolske banke im više ne žele davati kredite. Ni rezultatska situacija nije bajna. Nakon šest u La Ligi se nalaze na tek 12. poziciji s dvije pobjede, dva remija i dva poraza. </p><p>Poražavajuća statistika za klub koji je tijekom povijesti dominirao u baš svakom natjecanju, a navijači Barce već danas udaraju glavom o stol pitajući se što će tek biti kada Leo jednog dana, možda i već sljedeće godine, napusti Camp Nou.</p>