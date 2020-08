Kako je Stipe isprebijao DC-a: Ovako to izgleda u crtiću...

Nakon što je Stipe Miočić (37) dokazao da je najbolji teškaš svih vremena i drugi put porazio Daniela Cormiera (41) te ga poslao u mirovinu, borba je dobila i satirično animirano izdanje

<p>To si zaslužio, jedna je od rečenica koju je protiv <strong>Daniela Cormiera</strong> koristio<strong> Jon Jones </strong>(33) kad su se borili za titulu u poluteškoj kategoriji, a YouTube korisnik Mojahed Fudaliat ukomponirao ju je u animiranu verziju borbe <strong>Stipe Miočića </strong>i spomenutog DC-a u dijelu u kojem Stipe bode Cormiera u oko. </p><p>Podsjetimo, Stipe je u trećoj borbi za naslov prvaka teške kategorije pokazao kako je ipak najdominantniji prvak u povijesti te je slavio jednoglasnom sudačkom odlukom i poslao Daniela Cormiera u mirovinu, a DC je 'nastradao' od svog oružja, odnosno guranja prstiju u oči. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Miočićev trener Marinelli</strong></p><p>Poslije borbe se DC požalio na ubod u oko, ali i gospodski čestitao Miočiću, dok je Dana White po prvi put stao na stranu američkog borca hrvatskih korijena te ušutkao sve novinare koji su tvrdili kako je DC izgubio zbog uboda u oko te objasnio da je oko bilo ranjeno i prije nego se to dogodilo, a uostalom je i Stipe uboden u oko. </p><p>YouTube korisnik je u animirani video ukomponirao i neke Stipine i Cormierove izjave prije i nakon meča, kao i upute Miočićeva trenera Marcusa <strong>Marinellija </strong>te izjave predsjednika UFC-a. Stipe će nakon ove borbe uzeti kratku pauzu za uživanje s obitelji, a nakon toga kreće u, kako je rekao, 'najveći izazov dosad'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Animirana verzija Stipe vs. Miočić III</strong></p><p>Spominjalo se da će to gotovo sigurno biti Francis 'Predator' <strong>Ngannou </strong>(33), ali teško da će Dana <strong>White </strong>odoljeti zovu prodaje PPV-ova ako Jon Jones kaže da želi doći u tešku kategoriju i okušati se protiv Stipe. </p>