Kako je trener spasio Wildera: Tyson Fury ga je izmaltretirao

Napokon, rekli bismo. Nakon čak pet godina čekanja i one pobjede nad Vladimirom Kličkom, Tyson Fury (31) opet je uzeo titulu svjetskog teškaškog prvaka tehničkim nokautom u sedmoj rundi za titulu WBC.

Nevjerojatni Fury je od prve sekunde prve runde dominirao protiv Deontaya Wildera (35) koji nije izgledao najspremnije. Držao je dominaciju do sedme runde, Wilder je bio nemoćan i izgledao je kao da će se srušiti od umora i silnih udaraca koje je primio, a onda je njegov glavni trener Jay Deas bacio ručnik u ring i sudac je prekinuo meč.

Fury se tako vratio na tron svijeta nakon 2015. godine i oduzetih titula. Bio je tri godine pred samoubojstvom, drogirao se, imao je gotovo 180 kg, ali taj boksački mentalitet nije mu dao da odustane od života. Vratio još jači i pokazao svjetskom boksu koliko je falio.

Ta njegova tehnika i lakoća kretanja s 124 kilograma zaista imponira. Plesao je i danas po ringu i malo pomalo maltretirao Wildera koji je ostao bez šansi.

Nakon prekida meča došao je do trenera i sav iznenađen ga pitao je li on predao meč. Bio je šokiran jer on je poznat kao boksač koji jednim udarcem može riješiti borbu. Takve stvari većinom se rade kada su boksači u bezizlaznoj situaciji, a danas je Wilder tako i izgledao...

- Nisam dobro, ali to se događa. Danas je suparnik bio bolji, nisam posve spreman ušao u borbu, ali htio bih da me kut pustio da izađem na štitu, jer sam ratnik, nisam htio da predaju meč, ali tako je kako je. I najveći padnu i vrate se. Nema isprika, vratit ću se jači. Ovo je bit boksa, da se najbolji bore s najboljima - rekao je Wilder nakon borbe.

A zato je Fury opet izveo pravi šou. Godinama se borio s depresijom, a za izlazak i nje zahvalio se...

- Hvala Isusu Kristu, oni koji stoje u mraku nikad neće izaći na svjetlo - bilo je prvo što je želio reći, a onda je naglasio:

- Čestitke i Wilderu, pokazao je srce šampiona, ustao nakon što sam ga srušio, i vratit će se on i opet biti šampion jer je ratnik. A kralj se vratio na prijestolje!