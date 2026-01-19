Obavijesti

POZADINA ODLUKE

Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!

Piše 24sata,
Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Skandal na Europskom rukometnom prvenstvu! Thompsonova pjesma, puštena usprkos zabrani, izazvala je buru. EHF i HRS prebacuju odgovornost

Skandal koji je odjeknuo Europom zasjenio je sami početak Europskog rukometnog prvenstva. Pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo", puštena u Malmö Areni nakon utakmice Hrvatske i Gruzije, izazvala je hitnu i oštru reakciju Europske rukometne federacije (EHF), koja je pjesmu promptno zabranila. Dok se Hrvatski rukometni savez ograđuje od odgovornosti, iz krovne europske organizacije stižu jasni odgovori koji otkrivaju pozadinu cijelog slučaja.

EHF: Zahtjev je svaki put bio odbijen

Ključno pitanje koje se postavilo nakon zabrane bilo je kako je pjesma uopće dospjela na razglas dvorane ako je toliko sporna.

"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen", stoji u priopćenju EHF-a.

Iz federacije su dodali kako pjesma i njezin izvođač "ne predstavljaju vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže". Činjenicu da je na kraju ipak odsvirana nazvali su "žalosnom" pogreškom.

"Činjenica da je na kraju pjesma puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Ovaj događaj je interno komuniciran prema osoblju dvorane kako bi se osiguralo da se ne ponovi", zaključili su.

HRS se ograđuje od odgovornosti

Dok EHF upire prstom u hrvatsku delegaciju zbog inzistiranja, iz Hrvatskog rukometnog saveza stižu oprečne informacije i prebacivanje odgovornosti. Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac u više je navrata izjavio kako o cijelom slučaju ne zna ništa te da je fokusiran isključivo na sportska događanja.

​- Nemam nikakve informacije, osim onog što sam samo pročitao na portalima i tu moja sva saznanja počinju i završavaju, a o bilo kakvoj pozadini uistinu ne znam - kazao je Grahovac za RTL.

U službenom priopćenju, HRS je odgovornost prebacio na profesionalnu kompaniju "Hey there people", koju je EHF angažirao za animiranje publike. Team manager reprezentacije Ivica Maraš pokušao je čak i umanjiti povezanost pjesme s Thompsonom, navodeći da je autor Nenad Ninčević, a da je izvode Hrvatske ruže, iako je opće poznato da je Thompson autor glazbe i glavni vokal. Cijela priča zakotrljala se nakon što je švedski list Aftonbladet, potaknut pritužbama gledatelja, zatražio očitovanje organizatora.

