Kako je VAR potopio Barcelonu? Pogledajte zašto ovo nije gol: 'Sa sucem je nemoguće pričati'

Barcelona je u nedjelju izgubila 2-1 od Real Sociedada u utakmici koju su obilježile brojne sudačke VAR odluke. Unatoč većem posjedu lopte i brojnim prilikama, momčad Hansija Flicka nije uspjela doći do bodova, što je borbu za naslov prvaka učinilo znatno neizvjesnijom.

Momčad Barcelone tijekom utakmice je čak pet puta pogodila okvir gola. Uz to, glavni sudac Jesús Gil Manzano, uz asistenciju VAR sobe, poništio je gostima tri gola. Prvo je poništen gol Fermína Lópeza zbog prekršaja Danija Olma u začetku akcije, zatim je zbog zaleđa bez gola ostao Frenkie de Jong, a na kraju i Lamine Yamal. Barceloni je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela dosuđen i penal nakon prekršaja na Yamalu, no i on je poništen nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa u kojem se mladi napadač našao prije prekršaja.

Upravo je situacija s Lamineom Yamalom izazvala najviše reakcija u taboru Barcelone. Njegov gol poništili su zbog zaleđa koje se mjerilo u centimetrima, a neki izvori navode da je presudila njegova peta. Slična situacija dogodila se i prošle sezone na istom stadionu, kada je gol Robertu Lewandowskom poništen zbog zaleđa, a VAR sudac bio je isti kao i ove nedjelje, Carlos del Cerro Grande.

De Jong kritizirao suca: "Gleda te kao da je bolji od tebe"

Nakon utakmice, kapetan Frenkie de Jong bio je vrlo kritičan prema sucu Gilu Manzanu.

​- S ovim sucem je nemoguće razgovarati. Ja sam kapetan i trebao bih imati pravo na to, ali ne možeš mu ništa reći.

Nizozemac je dodao:

​- Gleda te kao da misli: "Ja sam bolji od tebe". Tako se ne može komunicirati. Rekao sam mu u nadoknadi da pazi na sat jer su na svaki prekid trošili po minutu, a on mi je dao žuti karton i dodao samo deset sekundi. To je ludo.

De Jong je iznio i detalj vezan uz poništeni gol Yamala.

​- Što se tiče poništenog gola, četvrti sudac mi je rekao da nije bilo zaleđe. Ako je, onda u redu, ali nama su rekli da nije.

Porazom je Barcelona dopustila Real Madridu da se približi na samo bod zaostatka, čime je utrka za naslov prvaka postala znatno otvorenija.