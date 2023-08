Kako je zagrebački klub stvorio igrača za Real Madrid: Svi ga uspoređuju s Lukom Dončićem!

Foto: mkk novi zagreb

Svi pričaju o njegovoj košarci, ali on je prekrasno dijete. Dobro odgojeno, pristojno i pozitivno. On je fanatik za košarku, on ne igra igrice, nije na mobitelu, kaže nam Ivan Bilić, bivši trener Tonija Garme

Kada kročite u legendarno Trnsko, zapljusne vas miris slavnih šampionskih i euroligaških dana. No, klub kojeg je godinama gradio i njegovao legendarni Pepsi Božić, praktički je nestao preko noći. Nesmotrene odluke vlastodržaca, nerealne ambicije i prazna blagajna su uz nastup u Euroligi uništili slavni hrvatski košarkaški klub KK Zagreb. Oni koji su ga i uništili pobjegli su glavom bez obzira i ostavili ga u ruševinama.