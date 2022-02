Na današnji dan prije točno godinu dana Marko Livaja vratio se na Poljud. Bila je to bomba na isteku prijelaznog roka, bomba koju su čelnici Hajduka jako trebali. I kao igračko pojačanje momčadi koja je bila peta na prvenstvenoj ljestvici, ali još i više kao poruku nakon što su im propali svi planovi oko produženju ugovora s Mijom Caktašem.

Livaja je bio njihova želja od prvoga dana prijelaznog roka, dugo su s njim pregovarali, no čak i kad je on pristao vratiti se zbog želje da igra za Hajduk i da mu se sin rodi u Splitu, AEK je ipak tražio da se Livaja odrekne svih primanja i zaostataka, što je pregovore dovelo u slijepu ulicu.

Kad su vidjeli da neće ići drugačije, čelnici Hajduka odlučili su ipak "odriješiti kesu" i zaobići financijske okvire koje su sami postavili te omogućili da Livaja ipak dođe. U međuvremenu su kapetana Caktaša poslali u drugu momčad i krenuli u utrku za Europom. Livaja je od povratka na Poljud odigrao 42 utakmice, zabio 29 golova i 16 puta asistirao i potvrdio kako se svaki cent uložen u njega isplatio.

Klub nije bio u bajnoj situaciji. Jesenski dio sezone završio je na petom mjestu s čak 12 bodova zaostatka za trećeplasiranom Goricom. Činilo se kako je Europa nedostižan san, ali Livaja je u potpunosti preporodio Hajduk. Do kraja prošle sezone osigurao je Hajduku toliko željeni cilj, plasman u Europu, a u ovoj sezoni ga vodi prema dvostrukoj kruni.

Pa čak i ako ne uspiju, Livaja se upisao u birani krug igrača koji su kod navijača zaslužili status legende kluba još za igračkih dana. U prosincu je postao najbolji igrač HNL-a u izboru kapetana svih klubova, najbolji je strijelac lige, a nema sumnje ni da će, nakon nekoliko sezona pauze, upravo on ove godine od navijača dobiti prestižnu nagradu "Hajdučko srce".

Livaja je najbolji igrač i strijelac Hajduka i cijele HNL, a posebno je nadahnut na gostovanjima. Njegove brojke zaista su fascinantne, pogotovo u tekućoj sezoni, u kojoj je u 25 nastupa zabio čak 22 gola i osam puta asistirao. a jedina dva susreta koja je propustio, gostovanja kod Tobola i Šibenika, Hajduk je izgubio.

U prvenstvu je u 21 odigranoj utakmici zabio 18 golova, od toga čak 13 u gostima, a zanimljivo je kako je u ovoj sezoni zabio na svim gostovanjima osim kod Osijeka i Hrvatskog dragovoljca. Tako dominantnog igrača i strijelca Hajduk nije imao u novijoj povijesti, a pogotovo ne tako obožavanog od navijača. Kompletan paket, tri u jedan, nešto što su bili legendarni Blaž Slišković, Ivan Gudelj... On je igrač koji sa svojom magijom, karakterom i ličnošću privlači navijače na tribine, a Hajduk je već u veljači srušio rekord po broju članova u jednoj godini. Nakon dva i pol mjeseca 2022. godine ta brojka se penje preko 46.000.

- Livaja je čudo od igrača, guštam ga gledati. Ali nije problem što ga gledam ja, problem je što ga gledaju i njegovi suigrači, a to nije dobro. Nije dovoljno upaliti svijeću i pomoliti se za Livajino zdravlje, moraju i oni dati veći doprinos, i oni primaju plaću... Livaju će sada čuvati po dvojica – trojica, a što će biti onda, tko će davati golove? Pogotovo kad dođu utakmice protiv kvalitetnijih momčadi, protiv konkurenta za vrh ljestvice. Hajduk je dobro posložen, po kvaliteti igrača uz bok Dinamu, na svakoj poziciji imaju barem po dva kvalitetna igrača, ali za osvajanje trofeja svi moraju dati doprinos, ne smiju samo čekati što će Livaja napraviti – rekao nam je legendarni Zlatko Vujović.

A koliko je Livaja dominantan i važan za Hajduk najbolje svjedoče podatci SofaScorea. Livaja je prvi strijelac HNL-a, predvodi ligu i po ukupnom broju golova, i po zbroju golova i asistencija, po minutama potrebnim za gol, uključenosti u golove svoje momčadi te po ukupnim velikim prilikama. Treći je po broju iskorištenih velikih prilika, osvojenim duelima po utakmici, peti po broju odigranih minuta...

- Bilo je i boljih strijelaca, bilo je i boljih asistenata, i boljih igrača od Livaje, ali koliko moje sjećanje seže daleko u povijest, nije bilo igrača koji je bio i strijelac, i asistent i toliko obožavan od navijača. Rekao bi da je to sad već 'kult ličnosti', da je Livaja prešao u jednu posebnu kategoriju igrača u povijesti kluba. Sreća je da ga imamo mi, a ne neki drugi klub, on će svojom kvalitetom pomoći Hajduku da ostvari dobar rezultat, ali i mladim igračima da uz njega stasavaju i sazrijevaju. To je dodatna kvaliteta koju treba znati iskoristiti – smatra Tomislav Erceg.