Kako na Srbiju? Trebaju nam brzina, ritam i - hladna glava

Pijem li normabele za smirenje? Ma kakvi?! Radije potegnem dvije loze, nasmijao se Lino Červar na pitanje koje ga je dočekalo u posljednjem obraćanju javnosti prije nego što počne ispisivati prve stranice jedne, nadamo se, zlatne knjige.

A prvo poglavlje nosi naziv “Srbija”. Zbog čega je, ako je to uopće moguće, nervoza vjerojatno za nijansu veća.

- Ma je, ali to je ona pozitivna nervoza, iščekivanje, svi jedva čekamo da turnir konačno počne - kaže Igor Vori (37), najstariji i najiskusniji.

Kad smo već kod iskustva, ima ga i Lino cijeli kamion. On je, recimo, potpuno opušten i u neformalnim razgovorima zrači optimizmom. Ni igrači ne djeluju kao da pucaju pod pritiskom, daleko od toga. Ma koliko prva utakmica uvijek bila komplicirana, ma koliko protivnik bio specifičan...

- Pero, ajmo trenirati, što je ovo - zagalamio je, pola u šali, pola zapravo, Ivan Čupić kondicijskom treneru Peri Kuterovcu gledajući kako se suigrači lagano i opušteno razgibavaju prije početka treninga.

Želja je ogromna, sva 22 igrača djeluju zaista pozitivno, samouvjereno, spremno... No dan prije utakmice Červar je ipak morao odlučiti na kojih 16 igrača računa za Srbiju. Odnosno na kojih šest ne računa. Barem zasad, budući da ima pravo promijeniti čak šest igrača tijekom turnira.

- Moram donositi odluke, to je odgovornost trenera. Nije to lako, to je kao da otac stavlja po strani svoju djecu, ali moram imati viziju i ideju te odabrati igrače u skladu s tim - objasnio je Lino.

Srpska reprezentacija doputovala je u Split tek jučer poslijepodne, vjerojatno s idejom da što manje vremena provede na licu mjesta. Tri dana prije prve utakmice EP-a odigrali su prijateljsku utakmicu sa Slovenijom, a dva dana prije Hrvatske - još jednu?! Nije baš konvencionalan način pripreme, valjda neće biti ni uspješan... Kao što ni pripreme, s pet poraza u pet utakmica, nisu bile uspješne.

- Neće nas zavarati tih pet poraza, ne bojte se, znamo što nas čeka - kaže Lino, ističući usput da će u petak u 20.30 sati u Spaladium Areni voditi Hrvatsku 160. put.

- U međuvremenu sam ostario, ali još sam djetinjast, još učim, još sam znatiželjan, željan pobjeda... - kazao je Červar, kojem ni sa 67 godina ne fali energije, štoviše...

- Moram imati svoj mir da pokažem igračima da mi je stalo do pobjede, da ne budem mrtvo puhalo na klupi. Ja sam takav, Djevica, picajzla, tražim puno, njima je teško sa mnom, a neki će i odahnuti kad odem... - sa smiješkom je rekao Lino.

Nasreću, zasad još ne ide nikamo. Zapravo, tek je krenuo. Pred njim je put koji bi valjalo posuti zlatnom prašinom, a prvi korak je Srbija. Nema više iščekivanja, večeras točno u 20.30 sati sve postaje manje važno u Hrvatskoj. Počinje vrijeme rukometa.

Ovo su tri ključna faktora za pobjedu večeras nad Srbijom

HLADNA GLAVA Bit će euforija u Spaladium Areni, ali igrači moraju ostati mirni i fokusirani BRZINA Čim uzmu loptu, odmah trk naprijed jer Srbija puno mijenja obrana-napad RITAM Hrvatska ima puno širu klupu i Lino izmjenama može podići ritam, slomiti Srbiju

