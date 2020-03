Kako ne bi bilo nogometa?! FM istovremeno igralo 90.000 ljudi

Maxim Tsigalko, Siniša Jukopila, Carlos Fierro, Omar Andrade, Freddy Adu... Treba li više nabrajati? Pretpostavlja se da ne. Football Manager, velika ljubav, ali i bol u svijetu računalnih igara. Osvojiti Ligu prvaka s Dinamom, uvesti Vukovar u 1. HNL i okititi se titulom prvaka, samo ovisi jeste li dovoljno dobri i snalažljivi.

Pa tko kaže da nema nogometa u doba korone? Ima, itekako. Čak 90.000 ljudi istovremeno je igralo ovu sportsku simulaciju u nedostatku nogometa na malim ekranima. Sve se može, a potvrdio je to Miles Jacobson, direktor Sports Interactivea koji se rekordom pohvalio na Twitter profilu.

Up to 89,864 now 😲 https://t.co/cTEJP3PskW