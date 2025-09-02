Nevjerojatni gaf novog kluba Dominika Livakovića. Zalijepili su hrvatski grb na tuđu zastavu!

Nakon nepredvidljivog ljeta, Dominiku Livakoviću u ponedjeljak je konačno moglo laknuti. Prvi golman hrvatske nogometne reprezentacije završio je na posudbi u redovima španjolskog prvoligaša Girone, koja je prošle sezone igrala i Ligu prvaka. S druge strane, njegovo mjesto u Fenerbahčeu preuzeo je dojučerašnji golman Manchester Cityja, Ederson.

Girona je oduševljeno dočekala Livakovića, a u utorak je na Instagramu objavila popis svojih nogometaša koji trenutačno obnašaju reprezentativne obveze. Jedan od njih je, naravno, i Livaković, čiji je status Zlatko Dalić obranio u konferenciji za javnost u ponedjeljak.

Foto: screenshot/instagram

Međutim, ekipa iz Girone napravila je nevjerojatni gaf u objavi na društvenim mrežama. Hrvatska je zastava neprepoznatljiva

Štoviše, izgleda kao da je netko zalijepio grb Republike Hrvatske preko kostarikanske zastave, što bi bio zaista amaterski i neozbiljan potez španjolskog prvoligaša!

Foto: screenshot/instagram

Kao što možete vidjeti na fotografiji, Girona je sasvim vjerno prikazala zastave Ukrajine, Maroka i Španjolske. Zašto to nije mogla učinit i s hrvatskom? Odgovor znaju samo u klubu.