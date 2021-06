Kada je u subotu tijekom utakmice Danske i Finske (0-1) na Euru 2020 pozlilo danskom reprezentativcu Christianu Eriksenu (29), kapetan momčadi Simon Kjaer pritrčao je onesviještenom suigraču i izvukao mu jezik, što su mediji masovno okarakterizirali kao herojski potez koji je Eriksenu spasio život.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik koji je spasio Eriksena

No iskusni sportski liječnici kažu nam da je unatoč Kjaerovoj dobroj namjeri vađenje jezika kod nekoga u nesvijesti nešto što se ni u ludilu ne smije raditi.

- Laici ni slučajno ne smiju vaditi jezik nekome tko je u nesvijesti i ne diše, jer ne znaju što mu je. Panika je prva reakcija kada se dogodi nešto takvo, i zbog nje laici mogu napraviti krive poteze. Samo iskusan sportski liječnik može pomoći u situaciji kakvu smo vidjeli s Eriksenom - kaže nam prim.dr. Božidar Fučkar, dugogodišnji sportski liječnik.

Jer kada netko padne u nesvijest i prestane mu raditi srce, laik ne zna što je uzrok. Može se, primjerice, u tom trenutku dogoditi epileptični napadaj onesviještenog, zbog kojega će taj izvučeni jezik pregristi napola, ili prste osobe koja mu pokušava pomoći.

Također, laik ne zna je li kod pada došlo do neke traume, stoga i kod okretanja u bočni položaj treba biti vrlo oprezan, kako ne bi došlo do dodatnih ozljeda vratne kralježnice

U svakom slučaju, najvažnije je znati da se jezik ne dira, a laici trebaju raditi samo kontinuiranu reanimaciju do dolaska liječnika (tridesetak potisaka na prsni koš, pa dva upuha u pluća), uz veliki oprez pri pomicanju onoga kome je pozlilo.

Važno je educirati klupske liječnike

Nema sumnje da je potez Simona Kjaera bio ništa drugo nego dobra i herojska namjera, no istina je da je intervencija stručnog medicinskog osoblja predvođenih Mortenom Boesenom, koji je prvi dotrčao do plemenitog veznjaka, Eriksenu spasila život. U trenutku dolaska prestao je disati i izgubio je puls.

- Zvali su nas na teren čim se srušio, a iako nisam vidio trenutak kad je pao, bilo je jasno da je kolabirao. Kad sam stigao tamo, on je ležao na boku i disao. Imao je puls, no to se jako brzo promijenilo i onda smo počeli s oživljavanjem. Bila je to fantastična i jako brza pomoć i od liječnika sa stadiona i ostalih službi - rekao je Boesen.

Kako ističe prim.dr. Fučkar, ključno je da klubovi imaju iskusne i educirane liječnike koji se znaju nositi s hitnim situacijama kod sportaša. Uefa već 15 godina provodi takozvani Football Doctor Education Programme, odnosno, edukaciju sportskih liječnika o hitnim stanjima kod sportaša i intervencijama na terenu.

Liječnici koji rade u klubovima unutar Hrvatskog nogometnog saveza u samom su vrhu po educiranosti, a dovoljno govori podatak da je dr. Zoran Bahtijarević, inače liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije, na ovogodišnjem Europskom nogometnom prvenstvu Uefin "Chief Medical Officer", odnosno, glavna osoba za kompletan medicinski dio cijelog prvenstva.

José Mourinho, koji je Eriksena trenirao nekoliko mjeseci u Tottenhamu, nije mogao pronaći riječi hvale za liječnički tim.

- Spretnost doktora i specijalista spasila ga je, vjerujem da je i Bog gledao nogomet. Plakao sam i molio i nogomet nas je spojio pokazavši dobre vrijednosti kao što su ljubav i solidarnost. Treba slaviti, ne biti tužan. Srećom, nogomet ima veliku organizaciju, protokole, nivo doktora i specijalista - rekao je novi trener Rome i dodao:

- Molio sam se, plakao sam kao i milijuni diljem svijeta. Nogomet spaja ljude, čak i zbog krivih razloga. Na kraju možemo slaviti jer je Christian živ. Nisam se čuo s njim direktno, ali jesma s Pierre-Emileom Hojbjergom koji je bio pozitivan. Vijesti su dobre i treba slaviti.