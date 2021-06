Liječnik danske nogometne reprezentacije Morten Boesen otkrio je kako je Christian Eriksen (29) imao puls u trenutku kada je on prvi put došao do njega!

POGLEDAJTE VIDEO: Drama Christiana Eriksena

Eriksen se krajem prvog poluvremena srušio, prvo su mu u pomoć prišli suigrači, a potom i liječnički tim koji ga je nekoliko minuta oživljavao a potom i izveo sa stadiona. Eriksen je podignuo ruku te je tu izgledalo kao da je došao svijesti, a potom je stigla i obavijest Uefe kako mu je stanje stabilizirano te kako će se utakmica na zahtjev obje momčadi - nastaviti!

Boesen je otkrio kako je cijela situacija izgledala iz prve ruke:

- Zvali su nas na teren čim se srušio, a iako nisam vidio trenutak kad je pao, bilo je jasno da je kolabirao. Kad sam stigao tamo, on je ležao na boku i disao. Imao je puls, no to se jako brzo promijenilo i onda smo počeli s oživljavanjem. Bila je to fantastična i jako brza pomoć i od liječnika sa stadiona i ostalih službi - rekao je Boesen, prenosi danski Ekstra Bladet, pa nadodao:

- Christian se vratio prije nego smo ga odveli u bolnicu, već je tad pričao sa mnom.

Naposljetku se utakmica nastavila, a Finska je slavila 1-0. Danski izbornik otkrio je i kako su imali dvije opcije za odigravanje utakmice, a rekao je i kako je već jednom doživio sličnu situaciju...