Kako stoji HNL na ljestvici Uefe nakon pete pobjede zaredom?

Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka te s ukupnih 7-1 izborio plasman u play-off. Za Dinamo su zabili Lukas Kačavenda i Josip Mišić, dok je za Kauno Žalgiris strijelac bio Gabriel Debeljuh.

Dinamo je od 33. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Ivan Filipović. Dinamova pobjeda peta je zaredom hrvatskih klubova u Europi i donijela je Hrvatskoj novih 0,250 bodova na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. To nije bilo dovoljno za skok na tablici, ali jest za smanjivanje razlike u odnosu na države koje su ispred. Hrvatska je i dalje na 21. mjestu te sada zaostaje 0,269 bodova za Škotskom, koja je 20. po koeficijentu.

U play-offu Lige prvaka Dinamo će igrati protiv norveškog Vikinga.

Koeficijent još također mogu podići Hajduk i Rijeka, koji u četvrtak igraju uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige. Hajduk ima prednost od 5-2 iz Litve i na Poljudu od 21 sat igra uzvrat protiv Žalgirisa, dok Riječani gostuju, koji također imaju prednost iz prvog susreta (1-0), kod Ilvesa u Finskoj.

Gledajući samo ovu sezonu, Hrvatska tu stoji još bolje. Pobjeda Dinama pogurala ju je četiri mjesta, na 11. poziciju, nadomak velikana Francuza.