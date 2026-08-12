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SJAJAN NIZ

Kako stoji HNL na ljestvici Uefe nakon pete pobjede zaredom?

Piše Ivan Tomašković,
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Kako stoji HNL na ljestvici Uefe nakon pete pobjede zaredom?
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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KAUNO ŽALGIRIS - DINAMO 1-2 Dinamova pobjeda donijela je Hrvatskoj novih 0,250 bodova na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata

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Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka te s ukupnih 7-1 izborio plasman u play-off. Za Dinamo su zabili Lukas Kačavenda i Josip Mišić, dok je za Kauno Žalgiris strijelac bio Gabriel Debeljuh.

Dinamo je od 33. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Ivan Filipović.  Dinamova pobjeda peta je zaredom hrvatskih klubova u Europi i donijela je Hrvatskoj novih 0,250 bodova na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. To nije bilo dovoljno za skok na tablici, ali jest za smanjivanje razlike u odnosu na države koje su ispred. Hrvatska je i dalje na 21. mjestu te sada zaostaje 0,269 bodova za Škotskom, koja je 20. po koeficijentu.

U play-offu Lige prvaka Dinamo će igrati protiv norveškog Vikinga.

Koeficijent još također mogu podići Hajduk i Rijeka, koji u četvrtak igraju uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige. Hajduk ima prednost od 5-2 iz Litve i na Poljudu od 21 sat igra uzvrat protiv Žalgirisa, dok Riječani gostuju, koji također imaju prednost iz prvog susreta (1-0), kod Ilvesa u Finskoj. 

Gledajući samo ovu sezonu, Hrvatska tu stoji još bolje. Pobjeda Dinama pogurala ju je četiri mjesta, na 11. poziciju, nadomak velikana Francuza.

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