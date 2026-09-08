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Kako su igrali? Ocijenite igrače Hajduka nakon mučenja u Kupu

Piše 24sata,
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Kako su igrali? Ocijenite igrače Hajduka nakon mučenja u Kupu
Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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VARDARAC - HAJDUK 0-2 Ocijenite igrače Hajduka nakon utakmice protiv Vardarca u šesnaestini finala hrvatskog Kupa

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Nogometaši Hajduka puno su teže od očekivanog pobijedili niželigaški Vardarac rezultatom 2-0. Momčad Gonzala Garcije povela je u 18. minuti kada je prvijenac za klub zabio Dennis Hadžikadunić. Nisu gosti uspjeli povećati prednost u prvom dijelu, a u drugom su opasno "visjeli".

Vardarac je stvorio nekoliko ozbiljnih šansi, Dante Stipica branio je sjajno, a onda je goste velike blamaže spasio Nigerijac Peter Nnaemeka Ugwuodo, u trećoj minuti nadoknade, na asistenciju Dalissona.

Ocijenite igrače Hajduka od 1 do 5.

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