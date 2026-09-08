VARDARAC - HAJDUK 0-2 Ocijenite igrače Hajduka nakon utakmice protiv Vardarca u šesnaestini finala hrvatskog Kupa
OD 1 DO 5
Kako su igrali? Ocijenite igrače Hajduka nakon mučenja u Kupu
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Nogometaši Hajduka puno su teže od očekivanog pobijedili niželigaški Vardarac rezultatom 2-0. Momčad Gonzala Garcije povela je u 18. minuti kada je prvijenac za klub zabio Dennis Hadžikadunić. Nisu gosti uspjeli povećati prednost u prvom dijelu, a u drugom su opasno "visjeli".
Vardarac je stvorio nekoliko ozbiljnih šansi, Dante Stipica branio je sjajno, a onda je goste velike blamaže spasio Nigerijac Peter Nnaemeka Ugwuodo, u trećoj minuti nadoknade, na asistenciju Dalissona.
Ocijenite igrače Hajduka od 1 do 5.
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