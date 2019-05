Kako zaustaviti Messija? Redsi i Van Dijk žele srušiti Barcu...

POSTAVE

Ernesto Valverde poslao je na travnjak očekivanu momčad. Jedina nedoumica bila je poslati na teren Dembelea ili Coutinha, no na kraju se odlučio na Brazilca.

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.

Ozljeda Firmina natjerala je Kloppa na rošade. Redsi praktički igraju sa četvoricom zadnjih veznih, a umjesto Brazilca igra Wijnaldum. Prema formaciji to izgleda 4-3-3, no vrlo vjerojatno će to biti 4-4-2. Očekivalo se Shaquiri od prve, no Klopp je odlučio ipak poslati nešto defenzivniju postavu u odnosu na očekivanja...

Liverpool: Allison; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Keita; Salah, Mane, Wijnaldum