Kako živi najviši NBA igrač: Meni je auto kao vama karting

Senegalski košarkaš Tacko Fall (24) jedan je od omiljenijih košarkaša u NBA ligi. Visok je čak 226 cm i težak 141 kilogram. Fall igra za Boston, a navijače oduševljava iako ponekad izgleda tromo i trapavo.

Da mu nije lako živjeti s tom visinom pojasnio je na društvenim mrežama. Objasnio je kako život s tom visinom ima svoje prednosti i mane. Posebno mu je teško kad se tušira. Naime, tuš mu je nisko fiksiran pa se u kupaonici mora saginjati, ali, s druge strane, bez problema može dosegnuti stvari na vrhu ormara.

Video koji je podijelio na društvenim mrežama završio je jedinstvenim zaključkom:

- Kad ja vozim automobil, to je kao kad vi vozite karting - kazao je mladi Senegalac i nasmijao pratitelje.

Fall je ove sezone za Boston odigrao svega šest utakmica, prosječno je na parketu bio četiri minute, a postiže 3,2 poena po utakmici. S linije slobodnih bacanja gađao je skromnih 33,3%, ali u skoku je neprikosnoven.

