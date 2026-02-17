Njemačka ponovno dominira olimpijskim bobom-dvosjedom! Lochner i Fleischhauer osvojili zlato s nevjerojatnom prednosti. Friedrich ostao bez petog zlata. Njemačka uzela sve medalje
UVJERLJIVI NIJEMCI
Kakva dominacija! Nijemci su pokupili sve olimpijske medalje u bobu-dvosjedu. I to ponovno
Njemačka je osvojila sve medalje u olimpijskom bobu-dvosjedu, i to drugi put zaredom, ali ovaj put Johannes Lochner, koji je u Pekingu osvojio dva srebra, bio je zlatni a višegodišnji prvak Francesco Friedrich bio je srebrni.
Lochner i Georg Fleischhauer dominirali su događajem od početka do kraja s nevjerojatnih 1.34 sekunde prednosti ispred Friedricha, koji je tražio rekordno peto zlato, i njegovog kočničara Alexandera Schullera.
Adam Ammour i Alexander Schaller osvojili su broncu.
I prije četiri godine u Pekingu njemačke posade su osvojile prva tri mjesta.
