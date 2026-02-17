Obavijesti

UVJERLJIVI NIJEMCI

Kakva dominacija! Nijemci su pokupili sve olimpijske medalje u bobu-dvosjedu. I to ponovno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Njemačka ponovno dominira olimpijskim bobom-dvosjedom! Lochner i Fleischhauer osvojili zlato s nevjerojatnom prednosti. Friedrich ostao bez petog zlata. Njemačka uzela sve medalje

Njemačka je osvojila sve medalje u olimpijskom bobu-dvosjedu, i to drugi put zaredom, ali ovaj put Johannes Lochner, koji je u Pekingu osvojio dva srebra, bio je zlatni a višegodišnji prvak Francesco Friedrich bio je srebrni.

Lochner i Georg Fleischhauer dominirali su događajem od početka do kraja s nevjerojatnih 1.34 sekunde prednosti ispred Friedricha, koji je tražio rekordno peto zlato, i njegovog kočničara Alexandera Schullera.

Adam Ammour i Alexander Schaller osvojili su broncu.

I prije četiri godine u Pekingu njemačke posade su osvojile prva tri mjesta. 

