Kakva drama na Gripama! Split izgubio od Partizana, Srbi zabili tricu sekundu i pol prije kraja

Ludnica na Gripama! Tako je blizu bio Split pobjedi protiv Partizana, ali na koncu je u uzbudljivoj završnici izgubio 96-95 i tako propustio prvi put u povijesti ABA lige slaviti protiv te momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Krcatom dvoranom, u kojoj se natiskalo više od 2000 gledatelja, odjekivala je stara navijačka pjesma "Došao je i taj dan, umro je Partizan"... No, na koncu je ipak ostao na životu, u prvom redu poradi sudačke trojke koja je beogradskoj momčadi u nekoliko navrata pomogla progledavši im kroz prste.

Foto: KK Split

Gosti su daleko skuplja momčad, samo jedan njihov igrač trostruko je skuplji od čitave momčadi 'žutih', no to se nije vidjelo na parketu. Split je od prve do zadnje minute na krilima Mavre koji je zabio 22 poena, te trojica stranaca Shortera 25, Nelsona 22 i Sullivana 15, stigla na zadnji posjed, šut za pobjedu, no Mavrin je pokušaj trice bio prekratak.

Kod momčadi Željka Obradović najbolji su bili nekadašnji NBA igrači Exum, Smajlagić, a najefikasniji Nunnally s 18 poena.

Foto: KK Split

- Želim se zahvaliti navijačima Splita na fenomenalnoj dobrodošlici i na pljesku mojim igračima na kraju utakmice. Da je Split dobio ne bi bilo nezasluženo. Bilo je očigledno da nismo u utakmici. Imamo previše utakmica, a u prvom poluvremenu smo imali samo jednu osvojenu loptu. Ovo je veoma važna pobjeda za nas u sjajnoj atmosferi. Split ove sezone igra mnogo bolje nego prošle. Moj kolega je odlično pripremio utakmicu - rekao je trener beogradske momčadi Željko Obradović.

- Odigrali smo vrhunsku utakmicu ali teško je bilo izvući. Nnjihova klasa sut za 3 presudio je na kraju, oni su imali trice 13:24 a mi 5:19 i to je presudilo. jako bi nam značilo da smo izvukli ovu utakmicu imamo visoko samopouzdanje nije lako izaći iz Partizanom na teren ali vidi se da smo ih mi respektirali i da smo dali sve od sebe za pobjedu možemo biti zadovoljni sa svime osim rezultatom čestitam momcima što su ovako sjajno odnos odigrali vrhunsku utakmicu uvrhunskonatmosferi - kazao je Srđan Subotić.

Najčitaniji članci