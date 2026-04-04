PORAZ NA SON MOIXU

Real Madrid šokantno izgubio! Pogledajte što mu je učinila jedna od najgorih momčadi lige

Piše Ivan Kužela,
Real Madrid je izgubio 2-1 od Mallorce i Barcelona s današnjim trijumfom protiv Atletica može pobjeći na sedam bodova razlike. Muriqi je zapečatio pobjedu u sudačkoj nadoknadi. Važna je ovo pobjeda u borbi za ostanak

Admiral

Real Madrid ponovno je kiksao u La Ligi i sveukupno peti put ove sezone. 'Kraljevi' su na San Moixu izgubili od Mallorce 2-1. Sada za Barcelonom zaostaju četiri boda, ali Katalonci imaju utakmicu manje koju će od 21.00 sati odigrati s Atletico Madridom.

Morlanes je zabio za vodstvo domaćih u 41. minuti. Maffeo je probio sjajno po lijevoj strani obrane Reala, ubacio loptu u kazneni prostor i ondje je Morlanes naletio iz drugog plana. Španjolac je sjajno primirio loptu u punom trku i pospremio je u mrežu pored nemoćnog Lunjina.

Real je izjednačio lijepim golom Militaa na asistenciju Alexandera-Arnolda. Englez je izveo korner prema bijeloj točki gdje se nalazio Brazilac koji je glavom sjajno pospremio loptu u mrežu nemoćnog Romana.

Pogodak za pobjedu zabio je Muriqi u prvoj minuti sudačke nadoknade. Joseph mu je sjajno proigrao loptu na rub kaznenog prostora, a stasiti napadač se odlično snašao i pogodio pod prečku za konačnih 2-1 i veliko slavlje protiv izrazitih favorita.

Mallorca je sad 17. na tablici s 31 bodom i dva više od relegacijske zone. 'Kraljevski klub' je na drugoj poziciji i ima 11 bodova više od trećeg Villarreala.

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

