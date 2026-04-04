Real Madrid šokantno izgubio! Pogledajte što mu je učinila jedna od najgorih momčadi lige

Real Madrid ponovno je kiksao u La Ligi i sveukupno peti put ove sezone. 'Kraljevi' su na San Moixu izgubili od Mallorce 2-1. Sada za Barcelonom zaostaju četiri boda, ali Katalonci imaju utakmicu manje koju će od 21.00 sati odigrati s Atletico Madridom.

Morlanes je zabio za vodstvo domaćih u 41. minuti. Maffeo je probio sjajno po lijevoj strani obrane Reala, ubacio loptu u kazneni prostor i ondje je Morlanes naletio iz drugog plana. Španjolac je sjajno primirio loptu u punom trku i pospremio je u mrežu pored nemoćnog Lunjina.

Foto: Nacho Doce

Real je izjednačio lijepim golom Militaa na asistenciju Alexandera-Arnolda. Englez je izveo korner prema bijeloj točki gdje se nalazio Brazilac koji je glavom sjajno pospremio loptu u mrežu nemoćnog Romana.

Pogodak za pobjedu zabio je Muriqi u prvoj minuti sudačke nadoknade. Joseph mu je sjajno proigrao loptu na rub kaznenog prostora, a stasiti napadač se odlično snašao i pogodio pod prečku za konačnih 2-1 i veliko slavlje protiv izrazitih favorita.

Mallorca je sad 17. na tablici s 31 bodom i dva više od relegacijske zone. 'Kraljevski klub' je na drugoj poziciji i ima 11 bodova više od trećeg Villarreala.