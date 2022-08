Kakva drama: Zagreb opasno visio, sjajni Srna pet sekundi prije kraja zabio za polufinale!

Plus četiri PPD Zagreb imao je na poluvremenu, a s tri gola prednosti ušao je u samu završnicu. No, umjesto da mirno privedu utakmicu kraju, sve su zakomplicirali pa spašavali živu glavu. Odnosno, glavu im je spasio sjajni Zvonimir Srna koji je gol vrijedan pobjede i polufinala Seha lige zabio pet sekundi prije kraja.

Rukometaši Zagreba plasirali su se na Final Four Seha lige u Zadru nakon dramatične pobjede nad Vojvodinom (24-23) u četvrtfinalu doigravanja. Gotovo cijeli susret hrvatski prvak je dominirao i bez problema kontrolirao rezultat. Na poluvremenu je bilo 16-12, bez suviše stresa plovili su prema pobjedi, ali onda crna rupa u završnici.

Zaštekala je ruka u napadu, ništa nije ulazilo, a u obrani je puštalo na sve strane. Srpski rukometaši su to vješto iskoristili pa u dvije minute s minus tri došli do 23-23 16 sekundi do kraja.

Imali su zagarantirane produžetke, trebalo se samo obraniti. 'Samo'. Navukli su Zagreb na pasivni napad, a onda se u drami ukazao Zvonimir Srna. Vinuo se u zrak i silovito pogodio donji lijevi kut za 24-23 pet sekundi prije kraja.

Vojvodina je jurnula na brzi centar pa potom i pucala, no Klarica je to blokirao i slavlje je moglo početi. Na kraju nepotrebno dramatično, ali još slađe.

Ivan Čupić sa šest i Zvonimir Srna s pet golova bili su najefikasniji u sastavu PPD Zagreba, dok su Miloš Grozdanić i Baris Puhovski postigli po četiri pogotka za Vojvodinu.

Krajnje je neobično da sezona kreće sredinom kolovoza i usred ljeta, ali rukometaše se ništa ne pita. I zbog toga im se ne može ništa zamjeriti zbog pada u igri i mučenja na kraju. Pripreme su tek završile i to je ostavilo traga na igračima PPD Zagreba. Još su neuštimani, tek se brusi forma, teške su noge od trčanja po Vlašiću, a tu je i vrućina u dvorani.

Final Four Seha lige na rasporedu je od 2. do 4. rujna u Zadru. Svoje mjesto zasad su osigurali Veszprem i Zagreb, a hrvatski prvak će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja između Vardara i Nexea. Posljednjeg putnika doznat ćemo u okršaju Eurofarma i Meškova.

Inače, prošla sezona Seha lige prekinuta je u veljači nakon napada Rusije na Ukrajinu. Bio je upitan njezin nastavak, ali čelnici su došli na ideju da se završi uoči početka nove sezone. I tako sada klubovi umjesto priprema za novu sezonu, moraju završavati staru. Ili kako je to Jakov Gojun slikovito prikazao, s planine na utakmicu.

