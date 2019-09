Kakva ljudskost u neljudskim uvjetima! Svaka čast, majstore

Nikada niste čuli za Braima Suncara Dabu? Nitko nije čuo, do danas. Jedini predstavnik Gvineje Bisao na Svjetskom atletskom prvenstvu koje se u neljudskim uvjetima održava u katarskoj Dohi pokazao je fair-play i ljudskost o kojoj bruji cijeli sportski svijet.

A great moment of sportsmanship between two athletes at the #WorldAthleticsChamps. pic.twitter.com/n0OPncOstF