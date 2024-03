Kakva ludnica: Mladi 'vatreni' golom u 95. minuti izborili Euro!

Nevjerojatan rasplet elitne runde kvalifikacija za Europsko nogometno prvenstvo do 17 godina. Hrvatska je ušla s malim šansama, trebala je nadoknaditi pet golova lošiju gol razliku uoči zadnjeg kola, pobijediti Irsku visokom gol-razlikom i navijati za što uvjerljiviji poraz Nijemaca od rasterećenog Portugala kako bi završila drugoplasirana i nastavila nade u završni turnir, od kojih samo najlošiji drugoplasirani otpada. Do 77. minute to se činilo nemogućim jer je Hrvatska vodila samo 2-0, a Njemačka imala remi koji joj je donosio prolazak. A onda - ludnica.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Na sreću po izabranike Marijana Budimira, koji je naslijedio Roberta Jarnija, Hrvatska je do kraja zabila još tri gola Ircima u Portugalu i pobijedila 5-0, a Portugal pobijedio Njemačku 3-2 pa je Hrvatska za jedan gol završila ispred Nijemaca. Peti gol zabio je igrač Bayerna Ljubo Puljić u petoj minuti nadoknade za veliko veselje "vatrenih" i prolazak na gol-razliku, a ne žute kartone. Po tom kriteriju bismo, naime, ispali da je ostalo 4-0, gol-razlika između nas i Njemačke bila bi potpuno ista, a međusobno smo igrali 3-3.

Taj je gol Hrvatskoj, dakle, donio plasman na završni turnir koji se igra od 20. svibnja do 5. lipnja na Cipru jer će najmanje jedna selekcija biti iza njih, Belgija s gol-razlikom -1. Hrvatska je završila s gol-razlikom +2. Dva gola zabio je napadač Dinama Mislav Ćutuk, jedan Marko Zebić, Patrik Marić.

Hrvatska U-17

Antonio Rajić (Dinamo)

Adrian Hrvojević (Chicago)

Noa Godec (Lokomotiva)

Karlo Pajsar (Dinamo)

Marko Zebić (Dinamo)

Lovro Kitin (Rijeka)

Ljubo Puljić (Bayern)

Kristian Mandić (Eintracht)

Duje Milišić (Hajduk)

Dukan Ahmeti (Istra 1961)

Anđelo Šutalo (Dinamo)

Tomas Baković (Dinamo)

Roko Vojvodić (Hajduk)

Patrice Čović (Hertha)

Bruno Durdov (Hajduk)

Luka Vrzić (Gorica)

Mislav Ćutuk (Dinamo)

Ivan Barić (Osijek)

Anes Huskić (Lokomotiva)

Patrik Marić (Slaven Belupo)

izbornik Marijan Budimir