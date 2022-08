Kakva preobrazba Petkovića: Prije 20 dana svi su mu zviždali, a danas mu skandiraju tribine...

Bruno Petković bio je jedan od junaka u velikoj pobjedi (4-1) Dinama na Bodo/Glimtom. Fantastične škarice, toliko dobivenih zračnih duela, lucidna proigravanja, faza obrane..., ma sve je bilo na vrhunskoj razini. Dinamova je "devetka" opet oduševila, samo nastavila u ritmu u kakvom jse predstavila u nedavnim susretima protiv Hajduka, Bodo/Glimta i Osijeka.

Navijači Dinama, kao i mediji, Brunu Petkovića već godinama gledaju "drugačijim očima". Toga će biti i ubuduće, toga i on sam mora biti svjestan. Jednostavno, dečko je klasa, kada je on pravi, Dinamo djeluje puno drugačije, puno opasnije. E sada, kod Brune Petkovića nema sredine, on će uvijek i kod navijača, pa i u medijskom ocjenjivanju biti "top" ili "flop". Baš zbog te svoje neosporne kvalitete.

Dinamo je prije 20 dana gostovao u Varaždinu, remizirao (1-1) kod novog hrvatskog prvoligaša, a Bruno Petković je na terenu bio do 71. minute. I tada je s terena ispraćen velikim zvižducima. Kako Dinamovih navijača, tako i varaždinske publike koja je tradicionalno sklona plavoj boji. Da, ni njima se nije svidjela njegova igra, još više pristup u toj utakmici. Rekli bi, s pravom.

- Bruno Petković je u Skoplju zaradio neugodan udarac u rebra, zbog toga neke njegove igre nisu bile na razini - pričao je prije par dana Ante Čačić.

A Dinamov je nogometni virtuoz u samo 20 dana doživjela potpuni preokret, navijači sa zapadne tribine jučer su ga ispratili velikim pljeskom, pa i skandiranjem "Bruno, Bruno". On im je ponosno mahao, svjestan kako je opet bio pravi, kako je vukao momčad i kada na terenu više nije bilo Ademija, Ristovskog, Perića, Špikića, Baturine...

Zagrepčani su od tog "kobnog" Varaždina odigrali pet utakmica, Bruno Petković je u svakoj od njih bio na terenu. Bio ponajbolji igrač Dinama, bio prilično učinkovit. Uostalom, zabijao je Ludogorecu (penal), Osijeku i Bodo/Glimtu, asistirao Baturini za izjednačenje protiv Hajduka. Čak i "posjeo" na klupu sjajnog Josipa Drmića.

- Rekao sam i Bruni još na pripremama, ako on ubrzo opet ne bude pozvan u reprezentaciju, to će biti moj osobni neuspjeh - poručio je na press-konferenciji Ante Čačić.

Bruno Petković opet postaje lider Dinama, a to su dobre vijesti i za Antu Čačića, ali i sve navijače Dinama.

