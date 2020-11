Kakva prilika: 'Modri' i uz poraz mogu proći, pobjeda nosi - sve!

Gotovo da nije moglo bolje. Čista pobjeda 3-0 u Klagenfurtu i remi u drugoj utakmici CSKA i Feyenoorda Dinamu otvara veliku priliku za novo prezimljavanje u Europi. Sve se može riješiti u Rotterdamu

<p>Samo <strong>Dinamo</strong>. Nije to navijačka parola, nego statistički podatak koji otkriva koliko momčadi u europskim kupovima ove sezone, od njih 80, nije primilo gol u grupnoj fazi Lige prvaka odnosno Europske lige. Ali to nije jedina dobra vijest za "modre"</p><p>Hrvatski prvak i drugi je put pobijedio Wolfsberger 3-0, ovaj put u Klagenfurtu, europskim prvijencem <strong>Lovre Majera</strong> i još jednim golom <strong>Brune Petkovića</strong> i slavljenika <strong>Luke Ivanušeca</strong>. I tako zadržao čelnu poziciju u skupini K Europske lige dva kola prije kraja grupne faze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Dinama u svlačionici</strong></p><p>Dapače, s obzirom na to da su u drugoj utakmici <strong>CSKA</strong> i <strong>Feyenoord</strong> remizirali bez golova (iako su Nizozemci igrali s desetoricom od 48. minute), Dinamo sad ima tri boda prednosti pred Feyenoordom, četiri pred WAC-om i pet pred Moskovljanima.</p><p>Dinamo u idućem kolu 3. prosinca od 18.55 gostuje kod Feyenoorda na De Kuipu i ima sasvim jasnu računicu. Pobjedom će sigurno osigurati europsko proljeće drugi put u tri sezone, ali i prvo mjesto u skupini!</p><p>Remijem, pak, također može osigurati prolazak skupine ako u drugoj utakmici između CSKA i Wolfsbergera također bude remi. A bude li remi s golovima, u tom slučaju i prvo mjesto (jer je na Maksimiru bilo 0-0).</p><p>Ni poraz ne bi bio dramatičan za hrvatskog prvaka. Dapače, i uz takav rezultat "modri" će osigurati šesnaestinu finala i prije posljednjeg kola Europske lige ako CSKA i WAC remiziraju. U zadnjem kolu 10. prosinca od 21 sat Dinamo dočekuje CSKA, a Wolfsberger dočekuje Feyenoord.</p>