Najbolja obrana u Europi! Samo 'modri' su bez primljenog gola

Nakon četiri utakmice u Europi Dinamo je jedina momčad u Europskoj ligi i Ligi prvaka bez primljenog gola! Na visokoj je razini 'modra' obrana što im je i donijelo prvo mjesto u skupini, ali velike zasluge ima i Livaković

<p>Iako u HNL-u to ne izgleda tako, statistika pokazuje da Dinamo ima najbolju obranu u europskim natjecanjima ove sezone! U četiri utakmice zabili su četiri gola, a nisu primili nijedan. Da, nisu ni puno zabili, ali osam bodova i vrh skupine K je na kontu, kao i laskava titula jedinih u Europi 'čiste mreže' od 32 momčadi u Ligi prvaka i još 48 u Europskoj ligi.</p><p>Nakon minimalne pobjede u Maksimiru, u Austriji se otvorilo. WAC je pao u Klagenfurtu s čistih 3-0.</p><p>Do jučer je Dinamo bio uz europske velikane - <strong>Chelsea </strong>i <strong>Liverpool</strong>, a oni su u svojim nastupima u Ligi prvaka prekinuli niz bez primljenog gola. 'Redsi' su izgubili od <strong>Atalante </strong>2-0, dok je Chelsea u utorak pobijedio <strong>Rennes 2-1</strong>. Ove godine Dinamo nema previše ljepote u igri, ali tu su rezultati, a na kraju je i to ono što se broji - bodovi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci na treningu</strong></p><p>- Vidjelo se kako Dinamo zbog svega igra baš na rezultat. Igrao je na sigurno, a rezultat je na kraju došao, to je najvažnije - konstatirao je Jerko Leko nakon pobjede nad Wolfsbergerom u Zagrebu, a pokazao je Dinamo u Austriji kako još uvijek mogu odigrati i još mnogo lijepih akcija koje. doduše, ne završavaju najbolje, ali dovoljno dobro za pobjedu.</p><p>Dinamo je sad favorit za prolazak skupine jer je dvije utakmice prije kraja tri boda u prednosti ispred drugoplasiranog Feyenoorda i četiri boda ispred Wolfsbergera. No, slijedi teško domaćinstvo protiv neugodnog CSKA iz Moskve, a u ovoj se skupini još uvijek da sve zakomplicirati.</p><p>Bilo kako bilo, nastave li 'modri' s dobrom obranom u ovakvom ritmu uz <strong>Dominika Livakovića </strong>koji je u Europi ispravio doslovno sve pogreške njegovih suigrača, ne trebaju se bojati za Europsko proljeće. A onda tko zna, bit će dovoljno vremena za 'brušenje' redova i pripreme za novi veliki europski pohod.</p>