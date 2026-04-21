Obavijesti

Sport

Komentari 3
DRUŠTVO MU PRAVI DRVIŠ

Kakva promocija za Hrvatsku! UFC-ov prvak teške kategorije posjetio Nacionalni park Krka

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Aspinall se oporavlja od ozljede oka koju je zadobio u meču protiv Francuza Ganea. Posjetio je Split, gdje će u srijedu govoriti na panelu "Beyond the Octagon" u sklopu Split Sports Festivala

Tom Aspinall (33 godine, 15-3) boravi u Hrvatskoj. UFC-ov prvak teške kategorije stigao je u Split, gdje će u srijedu govoriti na panelu "Beyond the Octagon" u sklopu Split Sports Festivala.

POGLEDAJTE VIDEO: Delija slavi pobjedu u UFC-u

Pokretanje videa...

Delija slavi pobjedu u UFC debiju 00:36
Delija slavi pobjedu u UFC debiju | Video: Instagram

Jedan od govornika bit će i njegov trener Stipe Drviš. Britanac je baš s Drvišem jučer posjetio Nacionalni park Krka. Aspinall se oporavlja od ozljede oka koju je zadobio u meču protiv Francuza Ganea.

Konferencijski dio festivala održava se 21. i 22. travnja u hotelu Amphora na Žnjanu, dok će se otvoreni festivalski dan pod nazivom #SPORTZASVE održati na sportskim terenima na Žnjanu.

Upravo taj dio programa trebao bi dodatno približiti cijeli događaj široj publici, kroz revijalne utakmice, sportske susrete i direktnu interakciju s posjetiteljima. Najavljeni su košarkaški ogledi kadeta i mlađih kadeta KK Adriatic, KK Split i KK Solin, revijalni teniski mečevi, malonogometna utakmica te revijalni odbojkaški susret.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe

Dejanira Žuklić (37) predavala je filozofiju riječkim srednjoškolcima, radila u turizmu, ali bodibilding i treninzi fitnessa ipak su prevladali i u tome uživa. Pogledajte kako je izgledala nekad, a kako danas
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026