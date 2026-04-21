Kakva promocija za Hrvatsku! UFC-ov prvak teške kategorije posjetio Nacionalni park Krka

Tom Aspinall (33 godine, 15-3) boravi u Hrvatskoj. UFC-ov prvak teške kategorije stigao je u Split, gdje će u srijedu govoriti na panelu "Beyond the Octagon" u sklopu Split Sports Festivala.

Jedan od govornika bit će i njegov trener Stipe Drviš. Britanac je baš s Drvišem jučer posjetio Nacionalni park Krka. Aspinall se oporavlja od ozljede oka koju je zadobio u meču protiv Francuza Ganea.

Konferencijski dio festivala održava se 21. i 22. travnja u hotelu Amphora na Žnjanu, dok će se otvoreni festivalski dan pod nazivom #SPORTZASVE održati na sportskim terenima na Žnjanu.

Upravo taj dio programa trebao bi dodatno približiti cijeli događaj široj publici, kroz revijalne utakmice, sportske susrete i direktnu interakciju s posjetiteljima. Najavljeni su košarkaški ogledi kadeta i mlađih kadeta KK Adriatic, KK Split i KK Solin, revijalni teniski mečevi, malonogometna utakmica te revijalni odbojkaški susret.