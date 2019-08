Kakva šteta! Cro Copov učenik izgubio zbog udarca u prepone

Srpski borac Darko Stošić nije uspio doći do još jedne pobjede u UFC-u. On je na priredbi u Newarku izgubio od Kennedyja Nzechukwua i to na bodove nakon tri runde.

Bila je to izjednačena borba između Cro Copovog učenika i opasnog Amerikanca, no na kraju su presudili nedozvoljeni udarci. Naime, Stošić je nekoliko puta udario u prepone protivnika, što je naravno zabranjeno, a suci su mu zbog toga oduzeli bodove što je na kraju rezultiralo njegovim porazom.

Darko je puno bolje otvorio meč i bio je jako agresivan. Nekoliko puta ozbiljno je zaprijetio 'low kickovima', bio je opasniji i konkretniji, dok se američki borac više branio i kao da je čekao da se Stošić ispuše. Taj san mu se i ostvario. Kao i u prošlom meču, Darko kao da je opet imao problema s kondicijom. Teže je disao, sporije se kretao, a Nzechukwu je ugrabio priliku i s nekoliko direkta mu zaprijetio, a onda mu i raskrvario nos. U ovoj rundi Stošić je udario Amerikanca u prepone, a suci su mu oduzeli bod.

Kada je vidio da je u opasnosti da izgubi borbu, srpski borac se napokon probudio i počeo prijetiti. Judaškim potezima, što mu je specijalnost, srušio ga je na pod, no onda je opet njegova noga završila u protivnikovim preponama, i novi prekid. Liječnici su ušli u ring, a suci su nakon konzultacija odlučili Darku dati još jedan kazneni bod.

Pokušavao je do kraja meča to nadoknaditi, ali bilo je kasno. Ti kazneni bodovi su ga omeli, a na kraju je zbog toga i izgubio jednoglasnom odlukom sudaca...

Stošiću je ovo drugi poraz u trećem nastupu u UFC-u. Pobijedio je Kimballa, a gubio je još od Devina Clarka prije samo dva mjeseca.

Darko se za ovaj turnir, kao i inače, pripremao s Mirkom Filipovićem u Gajnicama, a s njim je u Ameriku otišao Stipe Drviš. Izbrusio je formu do savršenosti, no manjak koncentracije ga je koštao pobjede i tako je možda ugrozio svoje daljnje nastupe u UFC-u.