Kakva šteta: Nakon Zvezde, Split prosuo +16 protiv Mornara

<p>Košarkaši Splita u susretu su 8. kola regionalne ABA lige izgubili kao domaćini od Mornara iz Bara sa 87-95 (35-21, 15-28, 21-30, 16-16).</p><p>Splićani su odlično otvorili utakmicu, dominirali u skoku te pogađali sve šutove i nakon prvih 10 minuta imali velikih 35-21. Pet minuta prije odlaska na odmor bilo je 48-32 za Split, no uslijedila je velika serija gostiju od 17-2 kojom je sve dobro što je domaći sastav gradio u 15 minuta anulirano.</p><p>Krajem treće četvrtine Mornar je novom serijom od 12-3 preuzeo kontrolu rezultata. Split je uspio košem Lukovića dvije minute prije kraja susreta smanjiti na 85-87, no tada je do izražaja došla veća individualna kvaliteta igrača crnogorskog sastava. Pullen je pogodio dva slobodna bacanja za 85-89, a Whitehead položio za 85-91 na ulasku u posljednju minutu što je bilo neostižno za Split.</p><p><strong>Marko Luković</strong> ubacio je 21 koš za Split,<strong> Ilija Đoković i Blaž Mesiček</strong> dodali su po 16, dok je<strong> Jacob Pullen</strong> sa 27 ubačaja predvodio Mornar.</p><p>Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 3-5, dok je Mornar na 6-1 uz utakmicu manje.</p>