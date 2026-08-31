Kakva šteta! Petra Marčinko zaustavljena u 1. kolu US Opena

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, zaustavljena je u prvom kolu Grand Slam turnira US Open, bolja je od nje bila Australka Kimberly Birrell s 3-6, 7-6(4), 6-3.

Meč je u nedjelju prekinula kiša kod vodstva Marčinko 6-3 te 3-3 u tie-breaku drugog seta. Prvi poen u ponedjeljak je osvojila hrvatska igračica, 77. s WTA ljestvice, ali i potom izgubila četiri u nizu čime se otišlo u treći set.

Dobiveni tie-break drugog seta opustio je 28-godišnju Australku, a unio dodatnu nervozu kod Marčinko koja je u nedjelju propustila i jednu meč-loptu, kod vodstva 6-5 u drugoj dionici. Povela je 71. tenisačica na svijetu Birrell 3-1 i više nije napravila krivi korak u odlučujućoj dionici. Čak štoviše, kod 5-3 je došla do novog breaka čime je potvrdila pobjedu.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U nedjelju je to bio dvoboj ispunjen break gemovima. U prvom setu Marčinko je napravila tri, a njena suparnica dva breaka. U drugoj dionici je svaka tenisačica čak tri puta gubila gemove na svoj početni udarac.

Prvog dana US Opena pobjedu je upisala Donna Vekić koja bi se u drugom kolu mogla sastati s još jednom hrvatskom tenisačicom Antonijom Ružić. U nastavku ponedjeljka Ružić igra meč prvog kola protiv 29. nositeljice, Amerikanke Ann Li.

Vekić je na premijeri u New Yorku svladala Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6, 6-3.