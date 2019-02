Kakva šteta! Vekić prosula 5-2 u prvom setu pa izgubila finale

Donna Vekić ipak nije uspjela doći do titule u Sankt Petersburgu. U finalu ju je svladala Nizozemkinja Kiki Bertens sa 7-6, 6-4.

No ne bi to bila tolika šteta, pa ipak se radi o osmoj tenisačici svijeta i finalu jakog turnira, da Donna u prvom setu nije imala prednost od čak 5-2!

Odmah je "brejkala" 27-godišnjakinju u prvom setu, uzela potom prednost 2-0 i mirno čuvala svoj servis do 4-2, a onda u sedmom gemu ponovno uzima break za velikih 5-2! Nakon toga je krenuo neobjašnjivi krah, Donna je u sljedeća dva servis gema uzela nula poena i dvije tenisačice završile su u tie-breaku.

Tamo je Bertens uzela prvi set sa 7-2 u tie-breaku.

U drugom setu Bertens je na krilima preokreta krenula sjajno i odmah napravila break. Činilo se da je to to od naše Donne, no nije se predala i vratila je break Nizozemki. No na 4-4 joj je opet zadrhtala ruka, Bertens je to iskoristila i osigurala si servis za meč, što je i iskoristila za konačnih 6-4.