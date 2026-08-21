Obavijesti

Galerija

Komentari 2
FOTO: CEREMONIJA U HNK

Kakve face u Splitu! Karabatić s Balićem, Savićević, Nedved... Evo tko je podržao Igre mladih

SPLIT - U petak je u zgradi HNK održana ceremonija imenovanja novih ambasadora Sportskih igara mladih uz prisustvo mnogih poznatih ljudi iz svijeta sporta. Među njima i Aleksander Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Pavel Nedved, Braco Salihamidžić, Darijo Srna, Peđa Mijatović, Dejan Savićević, Slaven Bilić, Mario Mandžukić, Sergej Barbarez, Nikola Karabatić, Ivano Balić, Alen Bokšić, Toni Kukoč, Dino Rađa...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Split: Plazma Sportske igre mladih 2026 - Svečana ceremonija proslave 30. godišnjice
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
1/66
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026