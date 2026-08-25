Kakvo čudo u Kupu: Segesta utrpala čak 18 komada! Dalje je prošla i Kustošija, zabio Belinho

Pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa donijelo je u utorak tri utakmice i pregršt zanimljivih priča, no jedan rezultat daleko je odjeknuo više od ostalih. Segesta je u gostima kod Slatine slavila s nevjerojatnih 18-0, čime je ostvarila jednu od najuvjerljivijih pobjeda u povijesti ovog natjecanja. Največu pobjedu u Kupu ostvario je Grobničan koji je protiv Papuka pobijedio 29-1 2023. godine.

Razlika u kvaliteti između dvije momčadi bila je velika i očekivalo se da će drugoligaš iz Siska proći dalje, ali nitko vjerojatno nije mogao predvidjeti ovakvu golijadu. Segesta ove sezone nastupa u Prvoj NL, drugom rangu hrvatskog nogometa, dok je Slatina član Premijer Županijske lige Virovitičko-podravske županije. Rezultat dovoljno govori sam za sebe, a gosti su u prosjeku zabijali jedan gol svakih pet minuta.

Segesta je već do odmora imala velikih 6-0, ali u nastavku nije usporila. Naprotiv, Siščani su nastavili pritiskati i u drugih 45 minuta postigli još čak 12 golova.

U golijadi su prednjačili Vilim Gec i Silvio Ivanišević Dvornik, koji su postigli po tri gola. Po dva puta mrežu Slatine tresli su Nikša Čulina, Ivan Jajalo i Luka Kožić, dok su se među strijelce upisali još Marko Brkić, Karlo Bilić, Tonći Kukoč-Petraello, Bartol Kunert, Sekou Sanogo i Filip Salković. Posebno je zanimljiv podatak da je Segesta do čak 18 pogodaka stigla s 11 različitih strijelaca.

U sljedeću rundu Kupa prošao je i još jedan novi drugoligaš. Kustošija je na svom terenu svladala Zadar, člana 3. NL Jug, rezultatom 3-1.

Kustošija je povela u 13. minuti preko Davida Žabeca, no Zadar je vrlo brzo odgovorio i samo 11 minuta kasnije stigao do izjednačenja. Ipak, domaći su ponovno poveli u 32. minuti, kada je za 2-1 pogodio Belinho, mladi Brazilac koji je donedavno bio član Dinama. Pitanje pobjednika riješeno je u sudačkoj nadoknadi, kada je Kustošija iskoristila činjenicu da je Zadar ostao s desetoricom.

Prolaz dalje izborio je i Vukovar 1991. Donedavni prvoligaš ugostio je Radnički iz Dalja, člana 3. NL Istok, a do pobjede 4-1 stigao je nakon što su gosti prvi zatresli mrežu.