Kakvo pojačanje za Real: Sjajni Portugalac dolazi na Bernabeu

Real Madrid nalazi se pred završetkom jednog od najzvučnijih poslova ovog ljeta, navodi Fabrizio Romano. Portugalski reprezentativac Bernardo Silva (31) dogovorio prelazak u redove "kraljeva", gdje bi trebao potpisati trogodišnji ugovor i postati jedno od ključnih pojačanja u projektu koji predvodi novi trener José Mourinho. Prema medijskim napisima, upravo je Mourinho bio jedan od glavnih zagovornika njegovog dolaska u Madrid.

🚨 Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Silva u Madrid dolazi nakon impresivnog razdoblja u Manchester City, gdje je tijekom devet sezona izrastao u jednog od najvažnijih igrača ere Pepa Guardiole. Za City je odigrao 460 utakmica, osvojio čak 20 trofeja te bio jedan od simbola najuspješnije generacije u povijesti kluba. Među osvojenim naslovima nalaze se višestruke titule u Premier ligi, FA Cupu, Liga kupu te dugo željena Liga prvaka.

Njegova sposobnost kontrole ritma igre, tehnička kvaliteta i taktička inteligencija godinama su ga činile nezamjenjivim dijelom Cityjeve momčadi. Osim kreativnosti i pregleda igre, Silva je poznat po neumornom radu bez lopte, zbog čega ga treneri smatraju jednim od najkompletnijih veznih igrača svoje generacije.

Dolazak u Real Madrid predstavlja novi izazov u karijeri portugalskog majstora. Iako su za njegove usluge bili zainteresirani i drugi europski velikani, uključujući gradske rivale Atletico te Barcelona, presudnu ulogu navodno je odigrao upravo Mourinho. Portugalski stručnjak smatra da momčadi treba iskustvo, karakter i liderstvo, a u Silvi vidi igrača koji može povezati svlačionicu i podići kvalitetu veznog reda.