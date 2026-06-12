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TRANSFER BOMBA

Kakvo pojačanje za Real: Sjajni Portugalac dolazi na Bernabeu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Kakvo pojačanje za Real: Sjajni Portugalac dolazi na Bernabeu
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Bombastičan transfer trese Madrid: Bernardo Silva stiže u Real, a Mourinho ga je osobno pogurao!

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Real Madrid nalazi se pred završetkom jednog od najzvučnijih poslova ovog ljeta, navodi Fabrizio Romano. Portugalski reprezentativac Bernardo Silva (31) dogovorio prelazak u redove "kraljeva", gdje bi trebao potpisati trogodišnji ugovor i postati jedno od ključnih pojačanja u projektu koji predvodi novi trener José Mourinho. Prema medijskim napisima, upravo je Mourinho bio jedan od glavnih zagovornika njegovog dolaska u Madrid.

Silva u Madrid dolazi nakon impresivnog razdoblja u Manchester City, gdje je tijekom devet sezona izrastao u jednog od najvažnijih igrača ere Pepa Guardiole. Za City je odigrao 460 utakmica, osvojio čak 20 trofeja te bio jedan od simbola najuspješnije generacije u povijesti kluba. Među osvojenim naslovima nalaze se višestruke titule u Premier ligi, FA Cupu, Liga kupu te dugo željena Liga prvaka.

Njegova sposobnost kontrole ritma igre, tehnička kvaliteta i taktička inteligencija godinama su ga činile nezamjenjivim dijelom Cityjeve momčadi. Osim kreativnosti i pregleda igre, Silva je poznat po neumornom radu bez lopte, zbog čega ga treneri smatraju jednim od najkompletnijih veznih igrača svoje generacije.

Dolazak u Real Madrid predstavlja novi izazov u karijeri portugalskog majstora. Iako su za njegove usluge bili zainteresirani i drugi europski velikani, uključujući gradske rivale Atletico te Barcelona, presudnu ulogu navodno je odigrao upravo Mourinho. Portugalski stručnjak smatra da momčadi treba iskustvo, karakter i liderstvo, a u Silvi vidi igrača koji može povezati svlačionicu i podići kvalitetu veznog reda.

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