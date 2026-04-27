Kakvu bi masku mogao nositi Modrić? Koristio ju je i Gvardiol

Slika Joška Gvardiola s crnom maskom na licu postala je jedan od simbola Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine. Njegov zaštitni oklop postao je predmet divljenja i znatiželje, a u ponedjeljak se pojavila bojazan da bi i kapetan "vatrenih" Luka Modrić zbog prijeloma jagodične kosti mogao nositi sličnu zaštitu.

Zaštitne maske za lice u nogometu primarno služe kao štit nakon što igrač pretrpi lom nosa, jagodične kosti ili ozljedu orbitalnog područja. Njihova je glavna svrha spriječiti da slučajan udarac laktom ili glavom pogorša ozljedu dok fraktura ne zacijeli u potpunosti.

One su svojevrsna dozvola za povratak treninzima i utakmicama u ključnoj fazi oporavka, a igraču pružaju i prijeko potrebno samopouzdanje. Lista slavnih nogometaša koji su nosili maske je dugačka, a na njoj su, uz Gvardiola, i imena poput Kyliana Mbappéa, Victora Osimhena, Harryja Kanea i Roberta Lewandowskog.

Moderne maske izrađuju se od naprednih materijala koji spajaju naizgled nespojivo, iznimnu čvrstoću i minimalnu težinu. Glavni materijal najčešće su karbonska vlakna, kompozit poznat po primjeni u konstrukciji bolida Formule 1 i zrakoplovnoj industriji. Karbon osigurava vrhunsku otpornost na udarce, a istovremeno je toliko lagan da igraču ne smeta pri kretanju i ne ograničava mu pregled igre.

No, vanjska čvrstoća samo je dio priče. Unutarnji dio maske, onaj koji prianja uz lice, obložen je mekanim i fleksibilnim materijalima dizajniranim za apsorpciju energije. Tu se ističe specijalna pjena, koja se u normalnim uvjetima prilagođava konturama lica, ali se pri udarcu trenutno ukrućuje i apsorbira više od 90 posto sile.

Izrada po mjeri uz pomoć 3D tehnologije

Ne postoje dvije iste maske, jer ne postoje ni dva ista lica ili dvije identične ozljede. Svaka se izrađuje individualno kako bi savršeno pristajala i pružala maksimalnu zaštitu bez ometanja perifernog vida, što je ključno za nogometaša. Proces započinje preciznim 3D skeniranjem lica sportaša, za što se koriste specijalizirani skeneri ili čak pametni telefon s odgovarajućom aplikacijom.

Na temelju skena stvara se detaljan digitalni 3D model lica. Stručnjaci zatim na računalu dizajniraju masku koja precizno prati linije lica, štiti ozlijeđeni dio i osigurava da ne smeta vidnom polju. Cijeli proces, od skeniranja do isporuke, može trajati od tri do četiri radna dana, pa do dva ili tri tjedna.

Vrhunska tehnologija i individualizirani pristup imaju svoju cijenu. Prema dostupnim podacima, personalizirana zaštitna maska za lice od karbonskih vlakana, izrađena na temelju 3D skena, stoji oko 499 eura. Iako se može činiti kao značajan izdatak, za profesionalne klubove to je zapravo mala investicija.

