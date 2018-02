Kale: Ova je nagrada za punca i djeda! Interes Engleza postoji...

Lovre Kalinić dobio je nagradu za najboljeg golmana belgijske lige. U 48 utakmica na golu Genta primio je svega 47 golova, a u 19 utakmica uspio je sačuvati mrežu netaknutom, što je u Belgiji posebno na cijeni.

- Ovdje se učinak golmana gleda drugačije nego kod nas, kod nas se gleda koliko minuta u nizu nisi primio gol, a ovdje je važno na koliko si ukupno utakmica sačuvao mrežu netaknutom. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam osvojio tako prestižnu nagradu, i to praktično u prvoj godini u novoj sredini - rekao nam je Lovre.

Gent je nakon 25 kola na četvrtom mjestu, a primili su svega 20 golova, najmanje u ligi. No Lovre nije sasvim zadovoljan.

- Sigurno da imam još mjesta za napredak, ali ne želim ni bježati od realnosti da sam branio dobro, što potvrđuje i nagrada. Kod nas golmana je to malo specifično, gledaju se uglavnom pogreške. Kad obraniš nemoguće, onda je to normalno, a kad primiš.... Ne znam ni sam zašto je to tako...

Naravno, nagrada kao nagrada, mora se nekome posvetiti...

- Svojim najbližima, obitelji, roditeljima, supruzi, kćerkici te dvojici posebnih osoba u mom životu, djedu i puncu koji su preminuli prošle godine. Obojica su bili uz mene kad mi je bilo najteže, pratili me i podržavali do zadnjega dana... Naravno, i dvojica trenera s kojima radim individualno, Tonći Gabrić i barba Frane Bogdan koji brine o mojoj tjelesnoj spremi, po njegovim programima radim redovito. To su dva čovjeka koji mi puno znače i većina zasluga za moje obrane i ovu nagradu ide njima dvojici.

Od prvoga dana njegova dolaska u Gent priča se o transferu u Premiership. Spominjao se Everton pa Aston Villa.

- U svijetu nogometa to je normalno, da nije toga, ne bi se novine prodavale. Interes postoji, bilo je nekih kontakata, ali niti sam ja izrazio želju da odem, niti je klub želio pregovarati. Vidjet ćemo, nigdje mi se ne žuri, ne valja brzati i preskakati stepenice, sve će na koncu doći na svoje. Do tada normalno treniram, branim i ne zamaram se nepotrebno. Zašto i bih? Ovdje mi je lijepo, liga je dobra, u klubu imam dobar status, veliko poštovanje od navijača do susjeda u zgradi...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što kažu susjedi?

- Nije to kao kod nas, ljudi pozdrave, pitaju što ima novoga u klubu, ali nisu nametljivi, neće trče za igračima... Drugi je to mentalitet.

Što vam nedostaje?

- Sad kad su mi došle supruga i kćerkica, više ništa. Osim sunca. I Hajduka, naravno.

U proljetnu utrku u HNL-u Hajduk ulazi jači za Miju Caktaša, koji se vratio iz Rusije.

- Zanimljiva je to kombinacija, malo domaćih igrača, malo stranaca i pokoji povratnik... S Mijom sam jako dobar, dosta pričamo, znam da je imao i drugih opcija, ali je presudila želja da se vrati, jer je osjećao da je ostao dužan klubu i navijačima i da to želi pokazati. Mijo je veliko pojačanje za Hajduk, i ljudska i igračka.

Pratite li Hajduk?

- Da pratim li? Pa pratim ga i više nego kad sam bio dole, ha, ha, ha... Sad me baš sve zanima, a imam i puno više vremena.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gent je prošle godine završio na trećem mjestu, a ove su sezone krenuli katastrofalno. Srećom po njih, malo su se podigli pa su sad na trećem mjestu.

- Bilo je puno promjena, sedam - osam igrača je došlo i trebalo je vremena da se uklopimo. Na koncu je odstupio trener, a s novim smo upisali samo dva poraza, protiv Anderlechta, i u kupu protiv Kortrijka. Ako ovako nastavimo, imat ćemo dobru poziciju uoči doigravanja, u kome se bodovi prepolavljaju. Da sada počinje doigravanje, bili bi na tri boda od drugoga mjesta. Imali smo puno problema s ozljedama, ako nas zaobiđu, možemo se brzo primaknuti vrhu ljestvice.

U Belgiji je puno Hrvata, vidite li se, družite li se s kim?

- Andrijašević je sa mnom u Gentu, sretan sam da je počeo igrati i zabijati, Milić je jako dobro igrao u Oostendeu i trebao prijeći u Anderlecht, ali kako je vlasnik oba kluba isti transfer je stopiran. Baš sam se nedavno vidio s Mitrovićem, Rogić je trener golmana Bruggea, tu su Ježina, Tičinović... Ima nas stvarno puno, prava mala kolonija..

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL .

Uskoro bi je mogao pojačati i Ivo Grbić, koji je trebao biti vaš nasljednik na golu hajduka, a na ljeto bi trebao u Antwerpen. Što biste mu savjetovali?

- Čuo sam da postoji ta opcija, priča se o tome i ovdje, ali Ivo ima važeći ugovor s Hajdukom, tako da nema smisla bilo što kometirati. Čujemo se nas dva često, ako mu bude trebao dobronamjeran savjet, on zna gdje će ga dobiti.

Razmišljate li o SP-u u Rusiji?

- Razmišljam, naravno, ali ima još dosta posla prije toga. I prvenstvo, i te dvije prijateljske utakmice reprezentacije u Americi... Volio bih da svi dođemo na okupljanje u optimalnoj formi, bez ozljeda, jer imamo vrhunske igrače, koji igraju u vrhunskim klubovima, i možemo očekivati puno u Rusiji. Pogotovo ako stvorimo atmosferu kao na Euru, na kome smo imali nesreću da od situacije u kojoj moramo zabiti gol, primimo gol, i ispadnemo. Na žalost, ne pobjeđuje uvijek bolji.