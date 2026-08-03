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SELI U LITVU

Kalik ima novi klub i mogao bi debitirati već protiv Dinama!?

Piše Ivan Kužela,
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Kalik ima novi klub i mogao bi debitirati već protiv Dinama!?
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Bivši hajdukovac Anthony Kalik pridružio se Sopićevom Kauno Žalgirisu baš uoči maksimirskog sudara u Ligi prvaka s Dinamom

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Neposredno uoči prve utakmice trećeg pretkola Lige prvaka protiv Dinama momčadi Kauno Žalgirisa koju vodi hrvatski trener Željko Sopić priključio se Anthony Kalik (28), dugogodišnji član Hajduka i povremeni australski reprezentativac. Prva utakmica trećeg pretkola igra se u utorak od 20 sati na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Litvi.

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Kalik, koji je ponikao u Australiji, a kroz karijeru je nosio dresove više klubova u toj zemlji prije dolaska u Hrvatsku, već je godinama dio splitskog kluba. Veznjak je tijekom boravka na Poljudu skupio velik broj nastupa, a trenerima je često bio važan zbog svoje energije, trke i mogućnosti igranja na više pozicija u sredini terena. Sopićev klub ga ima pravo prijaviti za susret s Dinamom 24 sata prije utakmice.

Kaliku je ugovor sa Splićanima istekao početkom srpnja, a mjesec dana kasnije sreću će probati naći kod Sopića. U dresu 'bilih' odigrao je 129 utakmica, zabio osam golova i podijelio sedam asistencija. S Hajdukom je 2023. godine osvojio Hrvatski nogometni kup.

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Komentari 4
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