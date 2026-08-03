Kalik ima novi klub i mogao bi debitirati već protiv Dinama!?

Neposredno uoči prve utakmice trećeg pretkola Lige prvaka protiv Dinama momčadi Kauno Žalgirisa koju vodi hrvatski trener Željko Sopić priključio se Anthony Kalik (28), dugogodišnji član Hajduka i povremeni australski reprezentativac. Prva utakmica trećeg pretkola igra se u utorak od 20 sati na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Litvi.

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Kalik, koji je ponikao u Australiji, a kroz karijeru je nosio dresove više klubova u toj zemlji prije dolaska u Hrvatsku, već je godinama dio splitskog kluba. Veznjak je tijekom boravka na Poljudu skupio velik broj nastupa, a trenerima je često bio važan zbog svoje energije, trke i mogućnosti igranja na više pozicija u sredini terena. Sopićev klub ga ima pravo prijaviti za susret s Dinamom 24 sata prije utakmice.

Kaliku je ugovor sa Splićanima istekao početkom srpnja, a mjesec dana kasnije sreću će probati naći kod Sopića. U dresu 'bilih' odigrao je 129 utakmica, zabio osam golova i podijelio sedam asistencija. S Hajdukom je 2023. godine osvojio Hrvatski nogometni kup.