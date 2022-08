Livajinih sedam udaraca u okvir u prvom dijelu, Krovinović više na podu nego na nogama...

Villarreal je bio previsoka prepreka, potvrdile su to obje utakmice kojima je Hajduk pao gotovo isključivo iz vlastitih individualnih pogrešaka koje su španjolski igrači pretvorili u golove i pobjede. Večeras je grešaka bilo manje, no to ne mijenja dojam da je Dambrauskasova momčad večeras imala dva potpuno različita lica. Prvo privlačnije i kvalitetnije, ravnopravno Villarrealu u prvih pola sata, do prve ozbiljnije pogreške i gola Pedraze u 36. minuti te drugo, pomalo uplašeno i nesigurno u nastavku susreta. Dojam je da je ova utakmica mogla imati posve drugačiji tijek da je Livaja iskoristio jednu od četiri poluprilike u tom razdoblju te, naravno, da nije bilo onih nekoliko skupo plaćenih poklona. Ali...