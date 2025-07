Kalik: Trener Garcia nas gazi

Svaka čast, atmosfera je bila vrhunska i stadion pun. Kako smo i očekivali. Dobro je da smo pobijedili, ima dosta stvari na kojima moramo raditi, ali sve u svemu dobro, rekao je Anthony Kalik nakon pobjede Hajduka nad Posušjem 1-0.

- Mislim da dobro radimo sveukupno. Tek smo počeli i znam da će izgledati još puno bolje ali za sada dobro idemo.

Još dvije prijateljske utakmice pa kreće Europa. Kako se momčad osjeća?

- Stvarno dobro radimo, skoro svaki dan dva treninga, trener nas gazi, dosta taktike i to da uhvatimo sve što želi. Bit ćemo sigurno spremni za Europu.

Asistencija za Livaju?

- Par puta sam ga opet trebao naći, ali nema veze. Jedna je prošla, zabili smo gol i to je to. Kada on utrči, treba mu dati i nema što.

Otpor Posušja je bio jako dobar.

- Izašli su dosta agresivni, nije nam bilo lako izaći iz presinga. Radili su pritisak, držali loptu i odigrali stvarno dobru utakmicu.

Što očekivati iduće sezone? Je li vrijeme?

- Znamo svi što želimo. Nema obećanja, jedino mogu obećati da ćemo dati 100 posto i sve od sebe. Da ostvarimo to što želimo.

Kako izgleda pod Garcijom? Ima drugačije zahtjeve, kako se snalazite pod njim?

- Je, dosta taktički zna što želi od nas. Taktika, taktika, taktika dok ne ulovimo. Ali stvarno dobro radimo i mislim da će to sve dobro izgledati.

Hajduk djeluje znatno brže nego prošle sezone.

- Po meni puno više igramo i želimo graditi igru. Nema puno nabijanja, sve ide kroz dodavanja i sve u svemu dobro je.