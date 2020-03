Kalinić, Sukno, Ćorić, Hezonja: Nije Štrlek ni prvi, a ni jedini...

Manuel Štrlek je, u vrlo malo riječi, službeno zamolio Skupštinu i Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza da ukinu svoju odluku o njegovom neigranju za reprezentaciju oko koje se nedavno podiglo dosta prašine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Štrlek je odbio igrati za reprezentaciju, Hrvatska je došla do finala EP-a, a prije odlaska na Euro dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac je nedvosmisleno rekao:

- Manuel Štrlek je izabrao put bez povratka. Lino će biti do Olimpijskih igara, on se više neće vratiti. Izabrao je svoj put, a to je putokaz svima drugima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije ovo, naravno, prva frka u hrvatskim reprezentacijama koja se pokušava riješiti naknadno, sa nečijim prvim korakom prema pomirbi kad su nervi smireniji, a misli i emocije 'posloženije'.

Dalić & Kalinić

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ljudi kao naš srebrni nogometni izbornik Zlatko Dalić idu putem i pravednosti i opraštanja. Nakon nezadovoljstva i 'nagle ozlijeđenosti' Nikole Kalinića na kolosalnom Mundijalu u Rusiji izbornik je rekao kako nikoga ne križa zauvijek.

Kad se oglasio igrač pala je izjava 'Želim se vratiti među Vatrene, ali nešto se mora promijeniti'. Luka Modrić izjavio kako mu je 'drago što se Kalinić želi vratiti, ali uz želju preduvjet je i: isprika'.

Nije se dogodila isprika pa se, naravno, nije promijenilo ništa. Dalić sa Hrvatskom ide i na Euro, a Kalinića među Vatrenima nema od ljeta 2018.

Sukno & Tucak

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U travnju 2016. izbornik Ivica Tucak je zbog opetovanog grubog kršenja discipline liderskim potezom iz vaterpolske repke udaljio Sandra Sukna, Paula Obradovića i Frana Paškvalina.

Dečki su zaboravili na jutarnji trening, a onda s uma smetnuli i večernje medijske obveze pa dobili odluku o udaljavanju iz momčadi i poruku 'Nedisciplinu nećemo tolerirati nikome. A ovoj trojici ovo nije prvi put'.

Samo koji dan kasnije izbornik je opet pokazao zrelost:

- Uvijek sam otvoren za razgovor, nikada neću zatvarati vrata, definitivno. Ono što su napravili je neprihvatljivo. Na taj način ne možemo ići zajedno dalje, ali kažem, dug je period ispred nas. Zatvarat vrata neću nikome i otvoren sam uvijek za razgovor. Učinit ću sve sa svoje strane da Hrvatska bude što je moguće bolja, s njima ili bez njih.

Pameti se dozvao i Sukno, ispričao se pa jedini iz zaboravnog trojca vidio Rio de Janeiro te i za Hrvatsku i za sebe osvojio - olimpijsko srebro!

Krajan & Ćorić

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Veselo' je znalo biti i među tenisačima. Željko Krajan je prije manje od četiri mjeseca smijenjen sa mjesta izbornika pa potom izjavio:

- Borna Ćorić je očigledno meni zamjerio ono finale što sam ga izostavio protiv Argentine, i sada kad je postao prvi igrač imao je priliku da me se riješi. Očigledno je čekao priliku da eto Marina Čilića nema i - dočekao ju.

I Mate Pavić je, još početkom 2018. rekao: 'Dok je Željko Krajan izbornik Hrvatske, ja neću igrati za reprezentaciju'.

S Ćorićem se situacija riješila, barem privremeno, i zajedno su napravili najveći mogući uspjeh - osvojili Davis Cup, postali prvaci svijeta! Ali... Trajalo je do rastanka koji je Krajan začinio otvorenom optužbom na Ćorićev račun.

Mršić & Hezonja

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mario Hezonja četiri i pol godine traži svoje mjesto pod NBA suncem i konačnu, kontinuiranu potvrdu na košarkaškom Mount Everestu, a hrvatska reprezentacija ga vidi... Na TV-u, kad igra Portland.

Nema ga od Olimpijskih igara 2016. u Riju. Nije ga bilo ni na EP 2017., neki su ga reprezentativci (kapetan Ukić, npr.) zbog toga i prozvali, a Hezonja je objasnio 'Ne mogu igrati ako sam ozlijeđen'.

Prije mjesec dana izbornik Veljko Mršić je ponovio ono što se već duže vremena često provlači u javnosti:

- Mario se nije javio. Hoće li se javiti? Ne znam, to je na njemu - rekao je Mršić.

Istaknuli smo samo pet primjera iz pet hrvatskih trofejnih sportova. Imena igrača, izbornika, čelnih ljudi saveza i njihovih svađa, nesporazuma, mirenje i opraštanja ili tvrdoglavog guranja po svojem bilo je daleko više. I bit će ih opet. Ljudska priroda...

POGLEDAJTE VIDEO: